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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Владислав Назаров, Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Алексей Воронцов
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Материалы

Сочи - ЦСКА

06.11.2021, Суббота, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 14 тур Сочи - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 Сочи 2:1 ЦСКА
15 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 1:1 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Сочи 2:3 ЦСКА
5 тур
11 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 6 ноября 2021, 21:31

    Федотов, похоже, нехилый тренер. А все ищут "за бугром".

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 6 ноября 2021, 21:27

    Че-то сегодня "солдатская" оборона во главе с кипером профукала.

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    Рейтинг: +5954

    ySS 6 ноября 2021, 20:48

    Совсемм неожиданно филиал накидал ребятам из ПФК

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > ySS 6 ноября 2021, 20:51

    Всё ожидаемо. Вопрос стоял лишь в счёте.

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    Рейтинг: +5954

    ySS > ilichkadr 6 ноября 2021, 20:53

    У нас разные ожидания

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > ySS 6 ноября 2021, 20:57

    Возможно, но сегодня от коней с физруком ожидать много не приходится.

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    Рейтинг: +5954

    ySS > ilichkadr 6 ноября 2021, 21:04

    Оборона цээсковцев была не самым слабим местом в этом сезоне

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > ySS 6 ноября 2021, 21:08

    4 гола это приговор прежде всего защите. Сегодня Сочи её проходил пешком.

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    Рейтинг: +15

    Bubz 6 ноября 2021, 20:45

    Позорники

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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 6 ноября 2021, 20:22

    Галатасарай - Локомотив дубль 2 ))

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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 6 ноября 2021, 20:15

    Баха - топчик

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 6 ноября 2021, 19:49

    Похоже, что сегодня коней оставят без хвостов. Акинфеева как будто и нет.............

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    Рейтинг: +1496

    Frankfurt Am Main 6 ноября 2021, 19:35

    Лошадей возят мордой по всему полю.

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    Рейтинг: +1496

    Frankfurt Am Main > FENIX-SL 6 ноября 2021, 20:00

    Не спорю, просто удивлён

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    Рейтинг: +890

    3meeeD 6 ноября 2021, 19:17

    Ноу комент)

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    Рейтинг: +2231

    river31 6 ноября 2021, 13:18

    Удачи парни.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > river31 6 ноября 2021, 19:06

    Кому или промолчишь?

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    Рейтинг: +890

    3meeeD > vladimir-7 6 ноября 2021, 19:13

    Глорит?

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    Рейтинг: +733

    xrrrx > river31 6 ноября 2021, 19:24

    вот не написал кому и всю удачу Сочинцы забрали))

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