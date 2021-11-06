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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - ЦСКА
Сочи - ЦСКА: обзор матча 06 ноября 2021
Сочи
06.11.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
ЦСКА
4'
А. Юсупов
14'
М. Кассьерра
16'
М. Кассьерра
87'
И. Юрганов
57'
Б. Зайнутдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - ЦСКА
Замена
Э. Маммана
️️️️
К. Заика
90'
+4
Замена
И. Попов
️️️️
Н. Бурмистров
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
И. Юрганов
Пас отдал
М. Кассьерра
87'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Юсупов
82'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
80'
71'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ч. Эджуке
57'
ГОЛ! 3:1!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
А. Дзагоев
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ф. Чалов
46'
Замена
М. Мухин
️️️️
И. Обляков
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Г. Щенников
ГОЛ! 3:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
К. Заика
16'
ГОЛ! 2:0!
М. Кассьерра
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
Пас отдал
М. Кассьерра
4'
Желтая карточка
К. Заика
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
3-3-2-2
12
Заболотный
5
Родригао
20
Юрганов
34
Маргасов
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
4
Юсупов
9
Кассьерра
18
Бурмистров
3-2-2-1-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
15
Бийол
78
Дивеев
6
Фернандес
42
Щенников
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
27
Заика
2
Маммана
2
Маммана
27
Заика
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
18
Бурмистров
71
Попов
71
Попов
18
Бурмистров
4
Юсупов
14
Барсов
14
Барсов
4
Юсупов
10
Обляков
16
Мухин
16
Мухин
10
Обляков
42
Щенников
66
Дзагоев
66
Дзагоев
42
Щенников
63
Чалов
97
Ахметов
97
Ахметов
63
Чалов
21
Эджуке
18
Кучаев
18
Кучаев
21
Эджуке
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Сочи - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Алексей Воронцов
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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