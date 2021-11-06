Хави – о «Барселоне»: «Я вернулся домой»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свое назначение.

«Камп Ноу» всегда был моим домом. Болельщики «Барсы» – мои люди. Я безмерно люблю этот клуб. Я вернулся домой. Скоро увидимся, вперед, «Барселона», – сказал 41-летний специалист.