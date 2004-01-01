Смородская – про слова о расизме в «Спартаке»: «Пусть подают в суд. Извиниться не хочу»

До сих пор не понимаю, как эта высокомерная старая идиотина проникла в футбол
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская готова к преследованию со стороны «Спартака». Ранее экс-функционер заявила, что москвичи – клуб расистов.
– Пусть подают в суд. Что я могу сказать?
– Извиниться не хотите?
– Нет, не хочу.
- Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
- При ней клуб взял Кубок России.
- Сейчас Смородская в футболе не работает.
Смородская: «Ни в чем не обвиняла «Спартак». Что они накинулись?»