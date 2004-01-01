Смородская – про слова о расизме в «Спартаке»: «Пусть подают в суд. Извиниться не хочу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская готова к преследованию со стороны «Спартака». Ранее экс-функционер заявила, что москвичи – клуб расистов.

– Пусть подают в суд. Что я могу сказать?

– Извиниться не хотите?

– Нет, не хочу.

Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.

При ней клуб взял Кубок России.

Сейчас Смородская в футболе не работает.

Смородская: «Ни в чем не обвиняла «Спартак». Что они накинулись?»