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    Смородская – про слова о расизме в «Спартаке»: «Пусть подают в суд. Извиниться не хочу»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская готова к преследованию со стороны «Спартака». Ранее экс-функционер заявила, что москвичи – клуб расистов.

    – Пусть подают в суд. Что я могу сказать?

    – Извиниться не хотите?

    – Нет, не хочу.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
    • При ней клуб взял Кубок России.
    • Сейчас Смородская в футболе не работает.

    Смородская: «Ни в чем не обвиняла «Спартак». Что они накинулись?»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Arturashvilli 54 минуты назад

      До сих пор не понимаю, как эта высокомерная старая идиотина проникла в футбол

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8890

      Fusballer > Arturashvilli 42 минуты назад

      Через постель, возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8890

      Fusballer 1 час назад

      Шлюха!

      2
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