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    Смородская: «Ни в чем не обвиняла «Спартак». Что они накинулись?»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не понимает, почему «Спартак» пригрозил ей преследованием. Ранее экс-функционер заявила, что москвичи – клуб расистов.

    «Я никого ни в чeм не обвиняла. Я просто сказала, что расизм – это плохо, вот и всe. Что они накинулись? Почему такая реакция? Я не знаю», – сказала Смородская.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
    • При ней клуб взял Кубок России.
    • Сейчас Смородская в футболе не работает.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3049

      R_a_i_n 8 минут назад

      типичная баба...сначала ляпнет, а потом-ну я же девочка...

      0
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      Рейтинг: +1893

      фанат джигурды 36 минут назад

      Далее должны резко появиться Чердак, Володька, Ловчев и Якубович.

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