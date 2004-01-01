Смородская: «Ни в чем не обвиняла «Спартак». Что они накинулись?»

типичная баба...сначала ляпнет, а потом-ну я же девочка...
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не понимает, почему «Спартак» пригрозил ей преследованием. Ранее экс-функционер заявила, что москвичи – клуб расистов.
«Я никого ни в чeм не обвиняла. Я просто сказала, что расизм – это плохо, вот и всe. Что они накинулись? Почему такая реакция? Я не знаю», – сказала Смородская.
- Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
- При ней клуб взял Кубок России.
- Сейчас Смородская в футболе не работает.