Агент Карреры: «Пару недель назад Массимо отказал клубу РПЛ»

Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о предложении от клуба РПЛ, которое его клиент получил в октябре.

«У Карреры всe хорошо. Он в Бергамо. Отдыхает, смотрит футбол, наслаждается жизнью.

Были ли у него варианты в России? Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально.

И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но он отказался уже по другим причинам. Это был тоже клуб из РПЛ.

Каррера готов к работе в РПЛ? Ему очень понравился опыт в «Спартаке». Его жена постоянно говорит мне, что хочет вернуться в Россию. И так как во всех семьях всe решает жена, его судьба предрешена. Он готов пойти работать в команду более низкого уровня», – сказал Трабукки.