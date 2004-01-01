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    Агент Карреры: «Пару недель назад Массимо отказал клубу РПЛ»

    Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о предложении от клуба РПЛ, которое его клиент получил в октябре.

    «У Карреры всe хорошо. Он в Бергамо. Отдыхает, смотрит футбол, наслаждается жизнью.

    Были ли у него варианты в России? Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально.

    И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но он отказался уже по другим причинам. Это был тоже клуб из РПЛ.

    Каррера готов к работе в РПЛ? Ему очень понравился опыт в «Спартаке». Его жена постоянно говорит мне, что хочет вернуться в Россию. И так как во всех семьях всe решает жена, его судьба предрешена. Он готов пойти работать в команду более низкого уровня», – сказал Трабукки.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
    • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11640

      Литейный4 16 минут назад

      Вляпавшись в свинарник стал никому не нужным физруком. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21624

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      В Спартаке сейчас всё решает другая жена - Зарема, эту жену не переплюнет никакая бергамка.

      2
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      Рейтинг: +25941

      пьяныйхоровод 30 минут назад

      Химкам что-ли ?

      0
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      Рейтинг: +26384

      silver29 34 минуты назад

      Не стоит возвращаться туда где тебе было хорошо. Если честно, то Каррера пришел в готовую команду, готовил ее Аленичев, сейчас Спартак совсем другой и что б что-то создать нужен Карпин, именно Валерий Георгиевич с его харизмой, удачей и "йопта".

      4
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      Рейтинг: +12749

      ilichkadr 42 минуты назад

      Во заливает агент!? Ну, прям очередь выстроилась, а Каррера харчами перебирает, с Труффальдино развлекается.

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