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  • Агент Карреры: «Пару недель назад Массимо отказал клубу РПЛ»

Агент Карреры: «Пару недель назад Массимо отказал клубу РПЛ»

5 ноября 2021, 17:41
9

Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о предложении от клуба РПЛ, которое его клиент получил в октябре.

«У Карреры всe хорошо. Он в Бергамо. Отдыхает, смотрит футбол, наслаждается жизнью.

Были ли у него варианты в России? Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально.

И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но он отказался уже по другим причинам. Это был тоже клуб из РПЛ.

Каррера готов к работе в РПЛ? Ему очень понравился опыт в «Спартаке». Его жена постоянно говорит мне, что хочет вернуться в Россию. И так как во всех семьях всe решает жена, его судьба предрешена. Он готов пойти работать в команду более низкого уровня», – сказал Трабукки.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы итальянца был «Бари».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
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ilichkadr
1636124203
Во заливает агент!? Ну, прям очередь выстроилась, а Каррера харчами перебирает, с Труффальдино развлекается.
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DOCTOR PENALTY
1636125508
В Спартаке сейчас всё решает другая жена - Зарема, эту жену не переплюнет никакая бергамка.
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nino09
1636127277
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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R_a_i_n
1636133846
100% Зениту))) Семак конечно же великий тренер, спору нет))) Но его Зюба уже посылает))
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житель СПб
1636141182
Теперь понятно, чего ждал Каррера! Скоро Спартак освобождается...Да к этому времени и еврокубков уже не будет, особых проблем и задач - тоже...
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