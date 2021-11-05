Лига конференций. «Тоттенхэм» в дебютном матче Конте победил «Витесс», «Рома» едва во второй раз не проиграла «Буде-Глимту»

«Рома» и «Тоттенхэм» провели свои матчи в четвертом туре группового этапа Лиги конференций.

Римляне снова были близки к поражению от «Буде-Глимта», однако в этот раз успели спасти ничью, забив на 84-й минуте.

Лондонцы на своем поле обыграли «Витесс» со счетом 3:2. Эта встреча стала дебютной для Антонио Конте на посту главного тренера английской команды.

Лига конференций. Групповой этап. 4-й тур

Рома (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сольбаккен, 45+1; 1:1 – Эль-Шаарави, 54; 1:2 – Ботхейм, 65; 2:2 – Ибаньес, 84.

Тоттенхэм (Англия) – Витесс (Нидерланды) – 3:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Сон, 15; 2:0 – Моура, 22; 3:0 – Расмуссен, 28 (в свои ворота); 3:1 – Расмуссен, 32; 3:2 – Беро, 39.

Удаления: Ромеро, 59 – Духи, 81; Шуберт, 85.

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