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    «Неоднозначная ситуация». «Динамо» – о запрете на проведение матча с «Краснодаром» в Москве

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о запрете на проведение матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Москве.

    «По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы.

    Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей.

    Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждeм ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры», – сказал Пивоваров.

    • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
    • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.

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    Источник: сайт «Динамо»

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