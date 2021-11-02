«Неоднозначная ситуация». «Динамо» – о запрете на проведение матча с «Краснодаром» в Москве

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о запрете на проведение матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Москве.
«По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы.
Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей.
Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждeм ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры», – сказал Пивоваров.
- В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
- Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
Источник: сайт «Динамо»