Семак: «Матч с «Ювентусом» определяющий. Поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф ЛЧ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы играем так, как позволяет нам соперник. Уровень «Ювентуса» высок. В Лиге чемпионов для них все складывается прекрасно. Постараемся набрать очки. Нам нужна победа.

Неудачные серия «Ювентуса»? До игры никто не может сказать – сложнее или легче нам будет.

Поражение исключит вероятность участия в плей офф? Поражение оставит только гипотетические шансы. У нас и сейчас ситуация сложная.

Так что завтрашний матч определяющий. Вряд ли стоит надеяться, что «Челси» будет терять очки», – сказал Семак.

«Ювентус» примет «Зенит» во вторник, 2 ноября.

Начало матча – в 23:00 мск.

У итальянской команды 9 очков в 3 турах ЛЧ, у россиян – 3.

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