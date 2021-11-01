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    Семак: «Матч с «Ювентусом» определяющий. Поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф ЛЧ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Мы играем так, как позволяет нам соперник. Уровень «Ювентуса» высок. В Лиге чемпионов для них все складывается прекрасно. Постараемся набрать очки. Нам нужна победа.

    Неудачные серия «Ювентуса»? До игры никто не может сказать – сложнее или легче нам будет.

    Поражение исключит вероятность участия в плей офф? Поражение оставит только гипотетические шансы. У нас и сейчас ситуация сложная.

    Так что завтрашний матч определяющий. Вряд ли стоит надеяться, что «Челси» будет терять очки», – сказал Семак.

    • «Ювентус» примет «Зенит» во вторник, 2 ноября.
    • Начало матча – в 23:00 мск.
    • У итальянской команды 9 очков в 3 турах ЛЧ, у россиян – 3.

    Сантос, Оздоев и Кузяев не сыграют с «Ювентусом», участие Кругового и Малкома под вопросом

    Семак – о Дзюбе: «Конкуренция важна для прогресса. Она позволяет держать себя в мотивированном состоянии»

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2021 23:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8663

      Fusballer 8 минут назад

      Цыган надо обязательно обыгрывать! Думаю, 3-1 будет с дублем Азмуна и голом Дзюба в концовке.

      0
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      Рейтинг: +69

      Fortuna-Kirov 16 минут назад

      Фантазёр , ты меня называла))))

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      Рейтинг: +4469

      AtticusFinch 25 минут назад

      Какие там на куй шансы - не смеши Сергей...уже даже не смешно

      0
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      Рейтинг: +21595

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      А сейчас какие шансы?..

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