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  • Семак: «Матч с «Ювентусом» определяющий. Поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф ЛЧ»

Семак: «Матч с «Ювентусом» определяющий. Поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф ЛЧ»

1 ноября 2021, 23:57
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы играем так, как позволяет нам соперник. Уровень «Ювентуса» высок. В Лиге чемпионов для них все складывается прекрасно. Постараемся набрать очки. Нам нужна победа.

Неудачные серия «Ювентуса»? До игры никто не может сказать – сложнее или легче нам будет.

Поражение исключит вероятность участия в плей офф? Поражение оставит только гипотетические шансы. У нас и сейчас ситуация сложная.

Так что завтрашний матч определяющий. Вряд ли стоит надеяться, что «Челси» будет терять очки», – сказал Семак.

  • «Ювентус» примет «Зенит» во вторник, 2 ноября.
  • Начало матча – в 23:00 мск.
  • У итальянской команды 9 очков в 3 турах ЛЧ, у россиян – 3.

Сантос, Оздоев и Кузяев не сыграют с «Ювентусом», участие Кругового и Малкома под вопросом

Семак – о Дзюбе: «Конкуренция важна для прогресса. Она позволяет держать себя в мотивированном состоянии»

​​​​​​​

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Ювентус Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1635801981
А сейчас какие шансы?..
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ArReal
1635802032
Какие там на куй шансы - не смеши Сергей...уже даже не смешно
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Fortuna-Kirov
1635802536
Фантазёр , ты меня называла))))
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Fusballer
1635803035
Цыган надо обязательно обыгрывать! Думаю, 3-1 будет с дублем Азмуна и голом Дзюба в концовке.
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Persona_non_Grata
1635804681
Слабо верится в возможность даже ничьей , а вот третье место считаю , Зенит в этой группе обязан брать .
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Каратель помойников
1635821370
шансы? а они были? на что?
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Форвард 79
1635822829
Победы зениту!
Ответить
Fnatiik91
1635823853
такой юве нужно обыгрывать
Ответить
neveldomha
1635831416
Чисто с теоретической точки зрения, если предположить, что мы выйдем в плей оф лиги чемпионов, то выйдем на команду, занявшую первое место в группе. А это уже не наш уровень. Поэтому живи настоящим. Лига Европы и точка.
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saf05
1635839123
1700 рублей за заправку баллона сжиженного газа, да срать я хотел на этот Зенит.
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