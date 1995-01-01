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    Сантос, Оздоев и Кузяев не сыграют с «Ювентусом», участие Кругового и Малкома под вопросом

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о ситуации с травмами в команде.

    «Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев. У всех травмы. Круговой и Малком с нами. И у нас есть сутки, чтобы понять, смогут ли они сыграть и сколько», – сказал Семак.

    • «Ювентус» примет «Зенит» во вторник, 2 ноября.
    • Начало матча – в 23:00 мск.
    • У итальянской команды 9 очков в 3 турах ЛЧ, у россиян – 3.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +53757

      portero 49 минут назад

      У Кругового же писали корона??? Что так быстро лечить стали????

      0
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      Рейтинг: +371

      Октавиус > portero 9 минут назад

      Это Карп сообщил, а его инсайды в последнее время заметно испортились

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