Сантос, Оздоев и Кузяев не сыграют с «Ювентусом», участие Кругового и Малкома под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о ситуации с травмами в команде.

«Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев. У всех травмы. Круговой и Малком с нами. И у нас есть сутки, чтобы понять, смогут ли они сыграть и сколько», – сказал Семак.