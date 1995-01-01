Сантос, Оздоев и Кузяев не сыграют с «Ювентусом», участие Кругового и Малкома под вопросом

У Кругового же писали корона??? Что так быстро лечить стали????
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о ситуации с травмами в команде.
«Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев. У всех травмы. Круговой и Малком с нами. И у нас есть сутки, чтобы понять, смогут ли они сыграть и сколько», – сказал Семак.
- «Ювентус» примет «Зенит» во вторник, 2 ноября.
- Начало матча – в 23:00 мск.
- У итальянской команды 9 очков в 3 турах ЛЧ, у россиян – 3.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.