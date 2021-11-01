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    Семак – о Дзюбе: «Конкуренция важна для прогресса. Она позволяет держать себя в мотивированном состоянии»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о реакции нападающего Артема Дзюбы на конкуренцию в линии атаки.

    – У Дзюбы впервые за долгое время жесткая конкуренция из-за схемы с одним форвардом. Как он воспринимает конкуренцию?

    – Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии.

    Ну, и хочу отметить, что номинально у нас три атакующих игрока в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав.

    У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится, и выставить оптимальный состав на тот или иной матч

    – У Азмуна не очень хорошо получалось играть с топ-клубами. Есть ли у него проблемы с настроем?

    – Думаю, что никаких проблем нет. Вопрос в соперниках. Защитники «Челси» – одни из лучших в мире. То же самое касается «Ювентуса».

    Сердар набрал хороший ход, качество игры. Надеемся, что Азмун покажет все свои лучшие качества завтра.

    • Во вторник «Зенит» на выезде встретится с «Ювентусом» в 4-м туре ЛЧ.
    • Дзюба в текущем сезоне забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 17 играх.
    • Азмун отличился 8 голами и 4 результативными передачами в 15 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2021 22:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +53759

      portero 1 час назад

      надеюсь Азмун в старте выйдет с Юве...

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      Рейтинг: +378

      Землякруглая 2 часа назад

      Семак говнотренер. В рпл всё решает админресурс в лице гаСпрома. В европе такого ресурса, нет и видно, на каком месте бомжарня . Ужопи. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1526

      sерж > Землякруглая 2 часа назад

      прикольно когда у таких петучей как ты, очко горит

      3
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      Рейтинг: +14801

      Garrincha58 > Землякруглая 1 час назад

      7-1 и 4-1, а теперь можешь гыкать и пыкать

      2
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      Рейтинг: +4122

      Semenycch 2 часа назад

      Семак просто молодец. Все по делу. Кстати, придурки из СЭ, где здесь хоть слово Семака про Дзюбу? Или заголовок от балды, для привлечения зрителей?

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