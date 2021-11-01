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  • Семак – о Дзюбе: «Конкуренция важна для прогресса. Она позволяет держать себя в мотивированном состоянии»

Семак – о Дзюбе: «Конкуренция важна для прогресса. Она позволяет держать себя в мотивированном состоянии»

1 ноября 2021, 22:29
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о реакции нападающего Артема Дзюбы на конкуренцию в линии атаки.

– У Дзюбы впервые за долгое время жесткая конкуренция из-за схемы с одним форвардом. Как он воспринимает конкуренцию?

– Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии.

Ну, и хочу отметить, что номинально у нас три атакующих игрока в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав.

У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится, и выставить оптимальный состав на тот или иной матч

– У Азмуна не очень хорошо получалось играть с топ-клубами. Есть ли у него проблемы с настроем?

– Думаю, что никаких проблем нет. Вопрос в соперниках. Защитники «Челси» – одни из лучших в мире. То же самое касается «Ювентуса».

Сердар набрал хороший ход, качество игры. Надеемся, что Азмун покажет все свои лучшие качества завтра.

  • Во вторник «Зенит» на выезде встретится с «Ювентусом» в 4-м туре ЛЧ.
  • Дзюба в текущем сезоне забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 17 играх.
  • Азмун отличился 8 голами и 4 результативными передачами в 15 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (5)
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portero
1635796543
надеюсь Азмун в старте выйдет с Юве...
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Ганнибал Лектор
1635831522
У СБС как обычно ответ до предела дипломатичный. Удачи Зениту в Турине!
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Hektor 84
1635876583
Семак будь мужиком! Поставь дрочера на место.
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