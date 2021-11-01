Семак – о Дзюбе: «Конкуренция важна для прогресса. Она позволяет держать себя в мотивированном состоянии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о реакции нападающего Артема Дзюбы на конкуренцию в линии атаки.
– У Дзюбы впервые за долгое время жесткая конкуренция из-за схемы с одним форвардом. Как он воспринимает конкуренцию?
– Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии.
Ну, и хочу отметить, что номинально у нас три атакующих игрока в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав.
У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится, и выставить оптимальный состав на тот или иной матч
– У Азмуна не очень хорошо получалось играть с топ-клубами. Есть ли у него проблемы с настроем?
– Думаю, что никаких проблем нет. Вопрос в соперниках. Защитники «Челси» – одни из лучших в мире. То же самое касается «Ювентуса».
Сердар набрал хороший ход, качество игры. Надеемся, что Азмун покажет все свои лучшие качества завтра.
- Во вторник «Зенит» на выезде встретится с «Ювентусом» в 4-м туре ЛЧ.
- Дзюба в текущем сезоне забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 17 играх.
- Азмун отличился 8 голами и 4 результативными передачами в 15 матчах.