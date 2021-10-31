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  • Точилин: «Желание уйти из «Кубани» появилось на второй неделе»

Точилин: «Желание уйти из «Кубани» появилось на второй неделе»

31 октября 2021, 13:47

Бывший главный тренер «Кубани» Александр Точилин раскрыл обстоятельства своей отставки. Его сменил Роберт Евдокимов.

«Мы пришли в сложный период – команда находилась в подавленном состоянии после отставки предыдущего тренерского штаба. Были проблемы в организационном и бытовом плане – начиная с медицинского блока и заканчивая условиями для тренировочного процесса. Руководство обещало это исправить, но за два месяца практически ничего не было сделано.

Плюс была эпидемия травм, из-за чего не могли играть в оптимальном составе. Всe это психологически давило на команду. После финального разговора приняли решение уйти из «Кубани». Понимали, что никто ничего не собирался делать. На таких условиях мы не могли гарантировать результат.

Когда понял, что не готов дальше работать в «Кубани»? Желание уйти появилось практически после первой недели. Понимал, что в этих условиях у меня точно не получилось бы. Но нас с первого дня уверяли, что всe наладится. И так длилось два месяца. К сожалению, ничего не наладилось.

Не люблю сожалеть о тех действиях, которые были совершены. Принял решение, старался сделать что мог, но запланированное не получилось. Да, это отрицательный опыт, но он тоже идeт в копилку. В следующий раз будем умнее, основательнее подойдeм к выбору», – сказал Точилин.

  • При Точилине «Кубань» была в зоне вылета.
  • Сейчас команда на 3 очка отстает от спасительной строчки турнирной таблицы.
  • При Евдокимове «Кубань» вышла в плей-офф Кубка России, обыграв в решающем матче группы «Краснодар» (3:0).

Точилин: «Проблема Кокорина – он сам. То, что у него в голове»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Кубань Точилин Александр
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