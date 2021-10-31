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  • Точилин: «Проблема Кокорина – он сам. То, что у него в голове»

Точилин: «Проблема Кокорина – он сам. То, что у него в голове»

31 октября 2021, 11:13
8

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. В течение 2021 года россиянин ни разу не забил за итальянцев.

– В «Сочи» вы пересекались с Кокориным, пусть и в качестве селекционера клуба. Понимаете, чего ему не хватает, чтобы раскрыться?

– Думаю, главная проблема – он сам. То, что у него в голове. Все задатки у него есть, до сих пор говорят, что это один из самых талантливых наших футболистов, поэтому сложности идут именно от головы.

В «Сочи» он был очень мотивирован, его не надо было ни к чему подталкивать. Был настроен на работу, было видно огромное желание. Например, он был готов играть любую роль на поле – ведь ему приходилось выходить не чистым нападающим, а скорее инсайдом, это чуть другие функции. Но он дисциплинированно и качественно все выполнял. В итоге в «Сочи» в какой-то момент Кокорин вышел на свой уровень, и мог даже еще прибавить, но дальше что-то пошло не так. Тут наверное, только он сам может сказать – что. Плюс травмы начались.

  • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Серии А Кокорин поучаствовал в 3 матчах (суммарно 10 минут).
  • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Точилин Александр
Комментарии (8)
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Блямба
1635672151
Ну,во -первых..,"бывший футболист «Динамо» Александр Точилин".. Какой ""бывший"? "Рыжий"- это легендарная личность.."Точила!" А что касается ..Кокорина.. "– Думаю, главная проблема – он сам. То, что у него в голове." А в голове-пусто. Только остатки капусты..
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порт
1635673112
Главное что есть хороший контракт, а остальное не так и важно.
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Plyash
1635675086
"Когда у попрыгуньи болят ноги,она прыгает сидя." Чем,собственно,уже профессионально и занимается на скамейке Кока. А срок годности задатков и таланта уже давно закончились.
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Garrincha58
1635686346
забудьте уже про него так же как забыли про Прудникова или Дядюна, Базелюка и ещё многих подающих надежды нападающих
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житель СПб
1635702747
Случилось то, что он заключил контракт со Спартаком. Надо было оставаться в Сочи. думаю, с Федотовым он продолжал бы играть. А затем - видимо, контраст Италии с тюрьмой оказался очень большим... Человек не выдержал. Я такое уже видел...
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