Точилин: «Проблема Кокорина – он сам. То, что у него в голове»

Ну,во -первых..,"бывший футболист «Динамо» Александр Точилин"..
Какой ""бывший"?
"Рыжий"- это легендарная личность.."Точила!"
А что касается ..Кокорина..
"– Думаю, главная проблема – он сам. То, что у него в голове."
А в голове-пусто.
Только остатки капусты..
Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. В течение 2021 года россиянин ни разу не забил за итальянцев.
– В «Сочи» вы пересекались с Кокориным, пусть и в качестве селекционера клуба. Понимаете, чего ему не хватает, чтобы раскрыться?
– Думаю, главная проблема – он сам. То, что у него в голове. Все задатки у него есть, до сих пор говорят, что это один из самых талантливых наших футболистов, поэтому сложности идут именно от головы.
В «Сочи» он был очень мотивирован, его не надо было ни к чему подталкивать. Был настроен на работу, было видно огромное желание. Например, он был готов играть любую роль на поле – ведь ему приходилось выходить не чистым нападающим, а скорее инсайдом, это чуть другие функции. Но он дисциплинированно и качественно все выполнял. В итоге в «Сочи» в какой-то момент Кокорин вышел на свой уровень, и мог даже еще прибавить, но дальше что-то пошло не так. Тут наверное, только он сам может сказать – что. Плюс травмы начались.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
- В текущем сезоне Серии А Кокорин поучаствовал в 3 матчах (суммарно 10 минут).
- Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2024 года.