Точилин: «Проблема Кокорина – он сам. То, что у него в голове»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. В течение 2021 года россиянин ни разу не забил за итальянцев.

– В «Сочи» вы пересекались с Кокориным, пусть и в качестве селекционера клуба. Понимаете, чего ему не хватает, чтобы раскрыться?

– Думаю, главная проблема – он сам. То, что у него в голове. Все задатки у него есть, до сих пор говорят, что это один из самых талантливых наших футболистов, поэтому сложности идут именно от головы.

В «Сочи» он был очень мотивирован, его не надо было ни к чему подталкивать. Был настроен на работу, было видно огромное желание. Например, он был готов играть любую роль на поле – ведь ему приходилось выходить не чистым нападающим, а скорее инсайдом, это чуть другие функции. Но он дисциплинированно и качественно все выполнял. В итоге в «Сочи» в какой-то момент Кокорин вышел на свой уровень, и мог даже еще прибавить, но дальше что-то пошло не так. Тут наверное, только он сам может сказать – что. Плюс травмы начались.