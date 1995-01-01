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    Точилин: «Проблема Кокорина – он сам. То, что у него в голове»

    Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поговорил о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. В течение 2021 года россиянин ни разу не забил за итальянцев.

    – В «Сочи» вы пересекались с Кокориным, пусть и в качестве селекционера клуба. Понимаете, чего ему не хватает, чтобы раскрыться?

    – Думаю, главная проблема – он сам. То, что у него в голове. Все задатки у него есть, до сих пор говорят, что это один из самых талантливых наших футболистов, поэтому сложности идут именно от головы.

    В «Сочи» он был очень мотивирован, его не надо было ни к чему подталкивать. Был настроен на работу, было видно огромное желание. Например, он был готов играть любую роль на поле – ведь ему приходилось выходить не чистым нападающим, а скорее инсайдом, это чуть другие функции. Но он дисциплинированно и качественно все выполнял. В итоге в «Сочи» в какой-то момент Кокорин вышел на свой уровень, и мог даже еще прибавить, но дальше что-то пошло не так. Тут наверное, только он сам может сказать – что. Плюс травмы начались.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Серии А Кокорин поучаствовал в 3 матчах (суммарно 10 минут).
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1439

      Блямба 1 минуту назад

      Ну,во -первых..,"бывший футболист «Динамо» Александр Точилин"..
      Какой ""бывший"?
      "Рыжий"- это легендарная личность.."Точила!"

      А что касается ..Кокорина..
      "– Думаю, главная проблема – он сам. То, что у него в голове."
      А в голове-пусто.
      Только остатки капусты..

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