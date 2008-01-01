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    Шварц: «Понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о плане команды на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

    – У «Динамо» довольно атакующий состав в матче против самой результативной команды чемпионата. Не слишком ли это рискованно?

    – Нет. Мы понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне.

    Нам нужно показать свою лучшую игру и сохранить баланс между атакой и обороной.

    • «Зенит» примет «Динамо» на «Газпром Арене».
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Стартовые составы команд доступны здесь.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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