Шварц: «Понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о плане команды на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

– У «Динамо» довольно атакующий состав в матче против самой результативной команды чемпионата. Не слишком ли это рискованно?

– Нет. Мы понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне.

Нам нужно показать свою лучшую игру и сохранить баланс между атакой и обороной.