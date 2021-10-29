Шварц: «Понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о плане команды на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом».
– У «Динамо» довольно атакующий состав в матче против самой результативной команды чемпионата. Не слишком ли это рискованно?
– Нет. Мы понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне.
Нам нужно показать свою лучшую игру и сохранить баланс между атакой и обороной.
- «Зенит» примет «Динамо» на «Газпром Арене».
- Начало матча – в 19:00 мск.
- Стартовые составы команд доступны здесь.
Источник: Официальный сайт «Динамо»