Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Мостовой, Клаудиньо и Азмун – в старте «Зенита»; у «Динамо» выйдут Фомин, Захарян и Тюкавин

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 13-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.

    • «Зенит» примет «Динамо» на «Газпром Арене».
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ, москвичи идут вторыми с 3-очковым отставанием.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:00
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +529

      Sanches65 3 минуты назад

      Петушиное дерби

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5674

      BarStep 32 минуты назад

      Сделайте красиво!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3411

      Питерский князь 38 минут назад

      Зенит, даешь 7:0!
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11220

      Литейный4 39 минут назад

      Боевой составчик. Удачи и убедительной победы чемпионам.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2840

      R_a_i_n > Литейный4 37 минут назад

      прям боевые звездорасы))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3278

      tarasofka > R_a_i_n 29 минут назад

      причём здесь спартаг?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2840

      R_a_i_n > tarasofka 9 минут назад

      бомж, там твои играют, вылезай из помойки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3278

      tarasofka > R_a_i_n 4 минуты назад

      твои не играют, поэтому можешь из неё не вылезать. гы-гы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1001

      БОМЖАРНИК 51 минуту назад

      А дзюба клавдию не будет ревновать к иранцу?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8455

      Fusballer > БОМЖАРНИК 43 минуты назад

      У Дзюбы теперь есть цель в Австралии.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1772

      Ziklop 59 минут назад

      без главного дерева , надежда на победу!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1345

      Блямба > Ziklop 36 минут назад

      Вне тени большого дерева
      засыпают сыновья самурая..
      Фудзи не дышит. Осень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      волчарик 1 час назад

      На данный момент 2 лидера,Что покажет игра?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Борисыч1 1 час назад

      Шимы нет...И странно, что Макаров в старте....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3670

      neim > Борисыч1 19 минут назад

      Удивительно для меня тоже. Шиманьски системообразующий игрок в Динамо, а его нету в стартовом составе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2686

      lordmrv 1 час назад

      Давай Зенит! 5 штук на вас поставил. Как же хочется их просрать)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1772

      Ziklop > lordmrv 1 час назад

      у тебя будет повод радоваться полюбасу, выигрыш в деньгах или в результате!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      lordmrv > Ziklop 22 минуты назад

      На то и расчет! А так, хорошей игры и без травм!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90646
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67919
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru