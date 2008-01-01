Мостовой, Клаудиньо и Азмун – в старте «Зенита»; у «Динамо» выйдут Фомин, Захарян и Тюкавин

Петушиное дерби
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 13-го тура РПЛ.
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.
- «Зенит» примет «Динамо» на «Газпром Арене».
- Начало матча – в 19:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ, москвичи идут вторыми с 3-очковым отставанием.
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