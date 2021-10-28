Тедеско может возглавить «Айнтрахт»

Будущее Оливера Глазнера на посту главного тренера «Айнтрахта» находится под вопросом.
По информации Frankfurter Neue Presse, клуб может в ближайшее время уволить 47-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов.
Если это произойдет, то одним из кандидатов на замену австрийцу будет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
- «Айнтрахт» идет на 15-м месте в Бундеслиге.
- Тедеско покинул «Спартак» в мае этого года.
- Он отказался продлевать контракт с клубом, сославшись на желание быть ближе к семье.
Источник: Frankfurter Neue Presse
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