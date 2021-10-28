Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Тедеско может возглавить «Айнтрахт»

    Будущее Оливера Глазнера на посту главного тренера «Айнтрахта» находится под вопросом.

    По информации Frankfurter Neue Presse, клуб может в ближайшее время уволить 47-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов.

    Если это произойдет, то одним из кандидатов на замену австрийцу будет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

    • «Айнтрахт» идет на 15-м месте в Бундеслиге.
    • Тедеско покинул «Спартак» в мае этого года.
    • Он отказался продлевать контракт с клубом, сославшись на желание быть ближе к семье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Frankfurter Neue Presse

    Немецкая ежедневная газета, базирующаяся во Франкфурте-на-Майне. Основана в 1946 году. Аудитория в твиттере превышает 25 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2021 23:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67917
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru