Тедеско может возглавить «Айнтрахт»

Будущее Оливера Глазнера на посту главного тренера «Айнтрахта» находится под вопросом.

По информации Frankfurter Neue Presse, клуб может в ближайшее время уволить 47-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов.

Если это произойдет, то одним из кандидатов на замену австрийцу будет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.