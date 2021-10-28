Тренер «Зенита» Оливейра подал документы на получение российского гражданства

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщил о планах стать гражданином России.

– Ваш старший сын во время матчей сборной России поет наш гимн. Недавно в Петербурге родился младший. Все больше связей с нашей страной?

– Еще крепче к ней привязываюсь (улыбается). Младший, получается, вообще петербуржец. А моя жизнь все больше и больше соединяется с Россией.

Надеюсь, скоро получим всей семьей российские паспорта. Все документы уже поданы.

– Экзамен по русскому языку уже сдавали?

– Нет, но все документы, анкеты надо же было на русском писать. Хотя, может и устно еще поспрашивают. Думаю, буду готов (смеется).