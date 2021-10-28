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    Тренер «Зенита» Оливейра подал документы на получение российского гражданства

    Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщил о планах стать гражданином России.

    – Ваш старший сын во время матчей сборной России поет наш гимн. Недавно в Петербурге родился младший. Все больше связей с нашей страной?

    – Еще крепче к ней привязываюсь (улыбается). Младший, получается, вообще петербуржец. А моя жизнь все больше и больше соединяется с Россией.

    Надеюсь, скоро получим всей семьей российские паспорта. Все документы уже поданы.

    – Экзамен по русскому языку уже сдавали?

    – Нет, но все документы, анкеты надо же было на русском писать. Хотя, может и устно еще поспрашивают. Думаю, буду готов (смеется).

    • Оливейра – этнический бразилец.
    • Будучи футболистом, он перебрался в Россию в 2009 году.
    • В «Зените» тренер работает с января 2019-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.10.2021 23:32
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