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    Президент «Ростова» Арутюнянц: «Для Карпина двери клуба открыты в любом статусе»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц не исключил возвращение в клуб Валерия Карпина.

    «Изначально, когда мы вели переговоры в Австрии, то планировали, что он может вернуться в «Ростов».

    И сегодня двери клуба для него открыты в любом статусе. Но сегодня он тренер сборной России, и дай бог, чтобы у него все получилось», – сказал Арутюнянц.

    • Карпин возглавил сборную России 23 июля.
    • 2 августа тренер покинул «Ростов», отказавшись от идеи совмещать два поста.
    • Донская команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.

    Президент «Ростова» Арутюнянц – о трансферах: «Нам нужно несколько ментальных монстров»

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    Источник: Ютуб-канал «Ростова»

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