Президент «Ростова» Арутюнянц: «Для Карпина двери клуба открыты в любом статусе»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц не исключил возвращение в клуб Валерия Карпина.

«Изначально, когда мы вели переговоры в Австрии, то планировали, что он может вернуться в «Ростов».

И сегодня двери клуба для него открыты в любом статусе. Но сегодня он тренер сборной России, и дай бог, чтобы у него все получилось», – сказал Арутюнянц.

Карпин возглавил сборную России 23 июля.

2 августа тренер покинул «Ростов», отказавшись от идеи совмещать два поста.

Донская команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.

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