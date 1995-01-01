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    Президент «Ростова» Арутюнянц – о трансферах: «Нам нужно несколько ментальных монстров»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о планах по усилению состава команды.

    «Большая иллюзия того, что надо усиливаться, надо менять состав и так далее. У нас хороший состав, сейчас есть молодые перспективные игроки, у которых при правильном подходе есть большое будущее.

    Это перспективная команда. Мы не будем бездумно тратить деньги и покупать игроков. Будем усиливаться только точечно, только для того, чтобы сбалансировать состав.

    Для нас основная проблема – психология. Нам нужно несколько ментальных монстров, которые сделают нас крепче и сильнее», – сказал Арутюнянц.

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    Источник: Ютуб-канал «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47046

      MaxRnD 1 час назад

      Как интервьюируемый Арташес не плох, но опять же с Полозом и Комличенко впереди в долгосрочной перспективе каши не сваришь

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      Рейтинг: +7223

      mihail200606 1 час назад

      Ну можно гаттузо с роем кином и паоло ди канио взять... Я думаю, рпл станет ярче)) можно ибру ещё, но не потянут они его

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