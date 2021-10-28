Президент «Ростова» Арутюнянц – о трансферах: «Нам нужно несколько ментальных монстров»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о планах по усилению состава команды.

«Большая иллюзия того, что надо усиливаться, надо менять состав и так далее. У нас хороший состав, сейчас есть молодые перспективные игроки, у которых при правильном подходе есть большое будущее.

Это перспективная команда. Мы не будем бездумно тратить деньги и покупать игроков. Будем усиливаться только точечно, только для того, чтобы сбалансировать состав.

Для нас основная проблема – психология. Нам нужно несколько ментальных монстров, которые сделают нас крепче и сильнее», – сказал Арутюнянц.