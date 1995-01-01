Президент «Ростова» Арутюнянц – о трансферах: «Нам нужно несколько ментальных монстров»

Как интервьюируемый Арташес не плох, но опять же с Полозом и Комличенко впереди в долгосрочной перспективе каши не сваришь
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о планах по усилению состава команды.
«Большая иллюзия того, что надо усиливаться, надо менять состав и так далее. У нас хороший состав, сейчас есть молодые перспективные игроки, у которых при правильном подходе есть большое будущее.
Это перспективная команда. Мы не будем бездумно тратить деньги и покупать игроков. Будем усиливаться только точечно, только для того, чтобы сбалансировать состав.
Для нас основная проблема – психология. Нам нужно несколько ментальных монстров, которые сделают нас крепче и сильнее», – сказал Арутюнянц.
- «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
- Летом клуб потратил на трансферы 3,7 миллиона евро.
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