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    Юрист «Спартака»: «Газизов сам себе перевел 88 миллионов. Потребуем с него эту сумму и проценты»

    Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым, сообщила, что клуб будет добиваться возвращения 88 миллионов рублей, которые получил экс-гендиректор клуба за расторжение контракта.

    Ранее суд признал незаконным соглашение Газизова с владельцем клуба Леонидом Федуном о выплате 400 миллионов рублей.

    «Решение вступило в законную силу с момента оглашения в апелляционной инстанции. Пойдет ли «Спартак» в суд по убыткам? Да, пойдет. У клуба есть руководство, которое принимает решение, но мы, как юристы, уже готовимся.

    Есть 88 миллионов, которые господин Газизов сам себе перевел в качестве первого транша. Плюс проценты за пользование денежными средствами все это время. У «Спартака» всегда было это право, но сейчас это право наделено решением суда», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По двум предыдущим решениям суда «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.

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    Источник: «Матч ТВ»

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