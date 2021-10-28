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  • Президент «Урала» Иванов: «Мне не нравится новый формат Кубка России»

Президент «Урала» Иванов: «Мне не нравится новый формат Кубка России»

28 октября 2021, 12:46
7

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал новый формат Кубка России, который ввели с прошлого сезона.

«Мне не нравится новый Кубок. Часть команд РПЛ освобождена от отбора в 1/8 финала, не приезжает в маленькие города. Им хорошо, а остальным?

К тому же Кубок это всегда плей-офф, в этом его уникальность. Теперь имеем что-то другое. Может, и похожее, но не то», – сказал Иванов.

  • С сезона-2020/21 команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 сводятся в группы.
  • В плей-офф выходит клуб, занявший первое место в своей группе.
  • От участия в групповом этапе освобождаются участники еврокубков.
  • «Урал» в этом сезоне не сумел выйти в 1/8 финала Кубка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Урал Иванов Григорий
Комментарии (7)
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francesq
1635415738
обосрались вот и все, надеюсь в этом году поедите в пердив
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Ганнибал Лектор
1635417361
Если у тебя команда - дно, то тебе хоть что придумай - всё не будет нравиться
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Skull_Boy
1635418057
Конечно не нравится, если команды не сильнее команды из ПФЛ и привыкли с_ка играть в автобус, ФНЛ ждет
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Hektor 84
1635423694
Не ссы Гришка скоро бюджет под распил станет меньше, ведь ты со своим автобусом упадешь в фнл.)))
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plehanov6
1635426570
Особенно, когда вылетаешь, от команд низших лиг!!!
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zigbert
1635494812
Дюкову надо предложить сделать такой формат к примеру и в Англии.
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