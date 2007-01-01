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    Президент «Урала» Иванов: «Мне не нравится новый формат Кубка России»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал новый формат Кубка России, который ввели с прошлого сезона.

    «Мне не нравится новый Кубок. Часть команд РПЛ освобождена от отбора в 1/8 финала, не приезжает в маленькие города. Им хорошо, а остальным?

    К тому же Кубок это всегда плей-офф, в этом его уникальность. Теперь имеем что-то другое. Может, и похожее, но не то», – сказал Иванов.

    • С сезона-2020/21 команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 сводятся в группы.
    • В плей-офф выходит клуб, занявший первое место в своей группе.
    • От участия в групповом этапе освобождаются участники еврокубков.
    • «Урал» в этом сезоне не сумел выйти в 1/8 финала Кубка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12938

      Skull_Boy 37 минут назад

      Конечно не нравится, если команды не сильнее команды из ПФЛ и привыкли с_ка играть в автобус, ФНЛ ждет

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      Рейтинг: +5135

      Ганнибал Лектор 49 минут назад

      Если у тебя команда - дно, то тебе хоть что придумай - всё не будет нравиться

      0
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      Рейтинг: +44

      francesq 1 час назад

      обосрались вот и все, надеюсь в этом году поедите в пердив

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      Рейтинг: +10695

      Cleaner 1 час назад

      В таком формате - это уже НЕ КУБОК, а второй ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ чемпионат России получается. Кубок - это игра НА ВЫЛЕТ! Проиграл - до свидания. Так было и быть ДОЛЖНО! Дюкова на мыло!!!

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      Рейтинг: +22238

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Дюков бездельник, он тупо оповещает решения руководства, такую же фигуру посадили в РПЛ, их гнать от футбола надо и чем дальше, тем будет только чище, без подковёрной возни.

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