Президент «Урала» Иванов: «Мне не нравится новый формат Кубка России»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал новый формат Кубка России, который ввели с прошлого сезона.

«Мне не нравится новый Кубок. Часть команд РПЛ освобождена от отбора в 1/8 финала, не приезжает в маленькие города. Им хорошо, а остальным?

К тому же Кубок это всегда плей-офф, в этом его уникальность. Теперь имеем что-то другое. Может, и похожее, но не то», – сказал Иванов.