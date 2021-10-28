Президент «Урала» Иванов: «Мне не нравится новый формат Кубка России»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал новый формат Кубка России, который ввели с прошлого сезона.
«Мне не нравится новый Кубок. Часть команд РПЛ освобождена от отбора в 1/8 финала, не приезжает в маленькие города. Им хорошо, а остальным?
К тому же Кубок это всегда плей-офф, в этом его уникальность. Теперь имеем что-то другое. Может, и похожее, но не то», – сказал Иванов.
- С сезона-2020/21 команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 сводятся в группы.
- В плей-офф выходит клуб, занявший первое место в своей группе.
- От участия в групповом этапе освобождаются участники еврокубков.
- «Урал» в этом сезоне не сумел выйти в 1/8 финала Кубка.
Источник: «Матч ТВ»