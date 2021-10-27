Погба дисквалифицирован на три матча АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил три матча дисквалификации по итогам последнего матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:5). В той встрече француз получил красную карточку.
Это значит, что Погба пропустит матчи против «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Уотфорда».
- Погба получил красную карточку после просмотра судьей видео.
- После удаления француз, по информации The Sun, оскорбил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»