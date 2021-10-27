Погба дисквалифицирован на три матча АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил три матча дисквалификации по итогам последнего матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:5). В той встрече француз получил красную карточку.

Это значит, что Погба пропустит матчи против «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Уотфорда».