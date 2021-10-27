Marca: Эрнандес избежал тюрьмы за общение с женой. Он получил четыре года условно

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес избежал тюремного наказания за нарушение запрета приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте.
Изначально мадридский суд приговорил француза к шести месяцам тюрьмы. После рассмотрения апелляции футболиста суд принял решение назначить ему четыре года тюремного заключения условно и штраф в размере 94 тысяч евро.
- В 2017 году Эрнандес избил свою девушку.
- По решению суда ему запретили приближаться к ней ближе 500 метров.
- Несмотря на запрет, пара продолжала встречаться и провела совместный отпуск этим летом.
Источник: Marca