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    Marca: Эрнандес избежал тюрьмы за общение с женой. Он получил четыре года условно

    Защитник «Баварии» Люка Эрнандес избежал тюремного наказания за нарушение запрета приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте.

    Изначально мадридский суд приговорил француза к шести месяцам тюрьмы. После рассмотрения апелляции футболиста суд принял решение назначить ему четыре года тюремного заключения условно и штраф в размере 94 тысяч евро.

    • В 2017 году Эрнандес избил свою девушку.
    • По решению суда ему запретили приближаться к ней ближе 500 метров.
    • Несмотря на запрет, пара продолжала встречаться и провела совместный отпуск этим летом.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1273

      Benifacto 1 час назад

      дриблинг у него так себе))))

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