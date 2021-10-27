Marca: Эрнандес избежал тюрьмы за общение с женой. Он получил четыре года условно

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес избежал тюремного наказания за нарушение запрета приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте.

Изначально мадридский суд приговорил француза к шести месяцам тюрьмы. После рассмотрения апелляции футболиста суд принял решение назначить ему четыре года тюремного заключения условно и штраф в размере 94 тысяч евро.