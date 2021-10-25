Ежов – о сборной: «Нахожусь в шоке. Неужели такое возможно!»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Для 24-летнего вингера это первое приглашение в национальную команду.

«Очень рад! Дико удивился, когда узнал о попадании в расширенный состав сборной России. Еду домой после тренировки… Нахожусь в шоке. Первая мысль? Неужели такое возможно!

Меня еще не успели поздравить: сам узнал две минуты назад. Думаю, как сообщить родным. Скажу честно, даже не знаю, какие слова подобрать. Нахожусь в ступоре, очень сложно.

С Валерием Георгиевичем не разговаривал. Надеюсь, скоро пообщаемся с тренером», – сказал Ежов.