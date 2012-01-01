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    Ежов – о сборной: «Нахожусь в шоке. Неужели такое возможно!»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Для 24-летнего вингера это первое приглашение в национальную команду.

    «Очень рад! Дико удивился, когда узнал о попадании в расширенный состав сборной России. Еду домой после тренировки… Нахожусь в шоке. Первая мысль? Неужели такое возможно!

    Меня еще не успели поздравить: сам узнал две минуты назад. Думаю, как сообщить родным. Скажу честно, даже не знаю, какие слова подобрать. Нахожусь в ступоре, очень сложно.

    С Валерием Георгиевичем не разговаривал. Надеюсь, скоро пообщаемся с тренером», – сказал Ежов.

    • Ежов забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 12 матчах текущего сезона РПЛ.
    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10627

      Cleaner 59 минут назад

      Карпину спасибо скорее говори!

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      Рейтинг: +13938

      paracetamol 2 часа назад

      Хороший паренек, с перспективой!

      0
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      Рейтинг: +10627

      Cleaner > paracetamol 57 минут назад

      В 24 года? Перспектива? В Крылышках? Шутите?

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