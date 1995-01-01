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    Круговой, Сергеев, Хайкин и еще четыре футболиста впервые вызваны в сборную России

    Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Впервые приглашение в национальную команду получили Иван Сергеев, Роман Ежов (оба – «Крылья Советов»), Никита Хайкин («Бодо/Глимт»), Данил Круговой («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Константин Марадишвили («Локомотив») и Илья Лантратов («Химки»).

    Всего в расширенный список попал 41 футболист.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Карпин – о сборной: «Очень расширенный список. В окончательном составе будет 26-27 игроков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13938

      paracetamol 2 часа назад

      Кто такой Хайкин, откеда взялся?

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      Рейтинг: +53541

      portero 3 часа назад

      Сергеев это хорошо, у КС Ежов еще очень скоросной....

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