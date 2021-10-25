«Агент 007:1». «Зенит» – о Семаке после победы над «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Спартаком» после разгромной победы (7:1) в 12-м туре РПЛ.

Клуб из Петербурга сравнил главного тренера Сергея Семака с вымышленным английским агентом из МИ-6 Джеймсом Бондом, известным как «агент 007».

«Агент 007:1», – написал клуб в инстаграме, намекнув на результат матча со «Спартаком».

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.