Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    «Агент 007:1». «Зенит» – о Семаке после победы над «Спартаком»

    Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Спартаком» после разгромной победы (7:1) в 12-м туре РПЛ.

    Клуб из Петербурга сравнил главного тренера Сергея Семака с вымышленным английским агентом из МИ-6 Джеймсом Бондом, известным как «агент 007».

    «Агент 007:1», – написал клуб в инстаграме, намекнув на результат матча со «Спартаком».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.
    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +553

      dragoon000320 35 минут назад

      агент 0:003 в Брюгге :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      I'll be back 1 час назад

      Семак от цифры 7.
      Следующим тренером у Зенита в матче со Спартаком будет Восьмёркин(Джек американец (фильм 1986 г.), затем Девятов и Десятов..............

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      v.v.navashinsky > I'll be back 1 час назад

      Или"Девятая" из одноименного фильма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8324

      Fusballer 2 часа назад

      Мммм, ещё и с нимбом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3450

      Бомбардиръ 2 часа назад

      По-моему это неудачная шутка.
      Получается, что агент 007 получил в себя кол от Спартака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26028

      silver29 2 часа назад

      федунишка читай, это про тебя пишут ((((((( ты опозорил клуб на 100 лет вперед, долго от твоего дерьма придется отмываться (((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Вонючая бомжарня 2 часа назад

      Святой силёжа из сельмага. Ахахахаха. Полупокер помойный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      FС Spаrtак 2 часа назад

      болелы зенета своего семака недавно гавном поливали а тут гляди вознесли хахаххахаха.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      PNZ1985 3 часа назад

      Спартак вообще ни о чем, это все равно, что душевнобольного побить))
      Ждём игры в Турине)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8324

      Fusballer > PNZ1985 2 часа назад

      Вы правы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25661

      пьяныйхоровод > PNZ1985 1 час назад

      Спартак в Турине играть не будет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21545

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      "Всё пройдёт, как с белых яблонь дым"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2871

      Dgad 3 часа назад

      Над больными смеяться не хорошо, пожалели бы лучше поросей)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10083

      Вомбат > Dgad 2 часа назад

      Никто и не смеется. Да и жалеть кого-то новых причин нет. Разве что побитых фанатов, да и то неизвестно. Может быть их побили заслуженно. А жалеть Спартак... Во-первых, о системном кризисе ФК Спартак было известно давно. Во-вторых, слишком много красно-белых плюют на российский футбол. Для них важнее важнее. Правда немало и адекватных, в том числе на этом сайте. Ну так они особо и не убиваются, понимая, что вчерашний счет -- всего лишь симптом кризиса, который начался уже давно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10603

      Cleaner > Dgad 1 час назад

      Тут тренера хвалят и превозносят, а не над Спартаком смеются.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25661

      пьяныйхоровод > Dgad 1 час назад

      Да вобщем-то всё довольно лайтово . Вот кабы счёт был не 7:1 , а 1:7 тут такой бы "Везувий нечистот" рванул от адептов "народной" команды .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2871

      Dgad > Cleaner 51 минуту назад

      Чего его превозносить, мы то знаем как он в Лиге Чемпионов играет из года в год.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90550
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru