⚡️ РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1, москвичи впервые в истории лиги пропустили семь голов

«Спартак» в 12-м туре РПЛ крупно уступил «Зениту». Чемпион смог забить шесть голов, один из них записал на свой счет спартаковский воспитанник Артем Дзюба.

Зенитовцы вернулись на первое место в таблице. «Спартак» идет седьмым.

Москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2012 года. Кроме того, никогда ранее в РПЛ «Спартак» не пропускал семь мячей.

Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления защитника Максимилиано Кофрие на 79-й минуте.

В первом тайме у «Зенита» травму получил самый дорогой левый защитник РПЛ Дуглас Сантос. Его заменил Даниил Круговой.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 7:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 21; 2:0 – Клаудиньо, 28; 3:0 – Азмун, 36; 4:0 – Мостовой, 45+1; 4:1 – Промес, 54; 5:1 – Мостовой, 56; 6:1 – Дзюба, 79 (с пенальти): 7:1 – Ерохин, 88.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 76), Сантос (Круговой, 13), Ловрен, Мостовой (Сутормин, 76), Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 83), Азмун.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин (Хендрикс, 46), Мозес (Ломовицкий, 72), Промес (Бакаев, 72), Ларссон (Игнатов, 46), Соболев.

Предупреждения: Ракицкий, 72 – Кофрие, 66; Бакаев 90+2.

Удаления: нет – Кофрие, 79 (вторая ж.к.).

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