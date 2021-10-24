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  • ⚡️ РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1, москвичи впервые в истории лиги пропустили семь голов

⚡️ РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1, москвичи впервые в истории лиги пропустили семь голов

24 октября 2021, 20:55
468

«Спартак» в 12-м туре РПЛ крупно уступил «Зениту». Чемпион смог забить шесть голов, один из них записал на свой счет спартаковский воспитанник Артем Дзюба.

Зенитовцы вернулись на первое место в таблице. «Спартак» идет седьмым.

Москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2012 года. Кроме того, никогда ранее в РПЛ «Спартак» не пропускал семь мячей.

Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления защитника Максимилиано Кофрие на 79-й минуте.

В первом тайме у «Зенита» травму получил самый дорогой левый защитник РПЛ Дуглас Сантос. Его заменил Даниил Круговой.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 7:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 21; 2:0 – Клаудиньо, 28; 3:0 – Азмун, 36; 4:0 – Мостовой, 45+1; 4:1 – Промес, 54; 5:1 – Мостовой, 56; 6:1 – Дзюба, 79 (с пенальти): 7:1 – Ерохин, 88.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 76), Сантос (Круговой, 13), Ловрен, Мостовой (Сутормин, 76), Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 83), Азмун.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин (Хендрикс, 46), Мозес (Ломовицкий, 72), Промес (Бакаев, 72), Ларссон (Игнатов, 46), Соболев.

Предупреждения: Ракицкий, 72 – Кофрие, 66; Бакаев 90+2.

Удаления: нет – Кофрие, 79 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (468)
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alp
1635098756
вот сейчас чисто победа богданыча.. под мертвую спамеровскую оборону поставил быстрых клаудиньо и азмуна.. а руй походу просто не понимает росс футбол
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docndoc
1635099012
Не особо удивлён результатом. Разбирать игру никакого смысла нет, полевые игроки никакие, вратарь ещё не лучше, тренер просто растерялся. Интересует только одно: вот в том же Зените практически все игроки тоже миллионеры с хорошими контрактами...А ведь бегают, что-то пытаются, по крайней мере на уровне РПЛ. А в Спартаке как перезаключил кто контракт - фсё, будущее обеспечено, нехрен попу рвать. Соболев после подписания просто исчез, нет его. Просто хочу узнать секрет: как в других командах игроков заставляют бороться, не взирая на контракты? И последнее: может теперь уже заткнутся кликуши, орущие на каждом углу: мы великие, мы то, мы сё... Просрали всё величие, в первую очередь Федун.. P.S. Зенит с победой, заслужили.
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житель СПб
1635099061
С победой, Питер! С победой, Зенит! Тут перед матчем писали, что Зенит - это команда только одного города, что только мы за него болеем... Ничего! Зато мы любим свой город, и наш единственный клуб!
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oyabun
1635099083
Прекратил смотреть матч после 3-го гола. Ибо всё стало понятно, а свои нервы всё же дороже. То что у Спартака состав слабее чем у Зенита, это очевидно, но и другие клубы слабее точно так же. Однако никто кроме Спартака не позволяет так измываться над собой. Ведь ровно с тем же набором игроков Спартак совсем недавно обыгрывал Наполи, достойно играл с Лестером. Так почему вы позволяете вытирать об себя ноги Зениту?! Не могу этого понять и принять. Просто плюнули в душу всем красно-белым болельщикам.
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Муруал
1635099112
С победой Зенит!!! Игра была феерична, катком прошлись по Спартаку. Не хочется мемориальных плясок над трупом, но считаю, что поделом Спартаку за заносчивость, за пренебрежение к соперникам. Зенит молодцы. Болельщиков с победой!
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Андреич
1635099258
Ну, что твориться с вами, поросята??! Болел за вас сегодня, как за своих (без пиз...жа). Проходной двор. Неужели прошлый матч с Лестером ничему не научил?? И не защитники виноваты, нет! Тренер, либо лошара, либо вредитель какой-то. Зарему в руководство (и это уже не стёб...) P.S. А это пед.... вышел на замену и выпросил у Сутормина пеналь бить, козлина противная, постеснялся бы, ничего не успел сделать, лишь бы Олега обойти в списке бомбардиров.
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GoldPlayFIFARus9
1635102957
Спартак решил в честь 100 летия клуба пропустить в сезоне 100 голов. Нет ничего невозможного. ВЕРИМ!
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zigbert
1635103644
Очень обидное поражение. В обороне полный хаос. Зря ввязались в игру на встречных курсах. Максименко вообще не готов играть такие матчи. Зенит с победой!
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mahan
1635105930
Зенит победил по делу, у нас в Спартаке полный бардак, пока Зарема рулит, будут только такие результаты... Уровень игроков Зенита на много сильнее, они покупают качественных игроков молодцы, а у нас привезли антифриза с Хендриксом вот это "усиление" . Привезите нормальных игроков, а пол команды надо гнать сраной метлой.
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_Marqella_
1635112449
Даже плеваться не хочеться в Спартак,их сегодня очень сильно унизили...Руй-домой...))Я предполагала, что Спартак 4-5 отхватит,в Питере он так не раз отхватывал...Но 7 это зашквар....
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