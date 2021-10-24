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    ⚡️ РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1, москвичи впервые в истории лиги пропустили семь голов

    «Спартак» в 12-м туре РПЛ крупно уступил «Зениту». Чемпион смог забить шесть голов, один из них записал на свой счет спартаковский воспитанник Артем Дзюба.

    Зенитовцы вернулись на первое место в таблице. «Спартак» идет седьмым.

    Москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2012 года. Кроме того, никогда ранее в РПЛ «Спартак» не пропускал семь мячей.

    Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления защитника Максимилиано Кофрие на 79-й минуте.

    В первом тайме у «Зенита» травму получил самый дорогой левый защитник РПЛ Дуглас Сантос. Его заменил Даниил Круговой.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 7:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 21; 2:0 – Клаудиньо, 28; 3:0 – Азмун, 36; 4:0 – Мостовой, 45+1; 4:1 – Промес, 54; 5:1 – Мостовой, 56; 6:1 – Дзюба, 79 (с пенальти): 7:1 – Ерохин, 88.

    «Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 76), Сантос (Круговой, 13), Ловрен, Мостовой (Сутормин, 76), Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 83), Азмун.

    «Спартак»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин (Хендрикс, 46), Мозес (Ломовицкий, 72), Промес (Бакаев, 72), Ларссон (Игнатов, 46), Соболев.

    Предупреждения: Ракицкий, 72 – Кофрие, 66; Бакаев 90+2.

    Удаления: нет – Кофрие, 79 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2021 20:55
    Комментарии536
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      Рейтинг: +3842

      _Marqella_ 6 минут назад

      Даже плеваться не хочеться в Спартак,их сегодня очень сильно унизили...Руй-домой...))Я предполагала, что Спартак 4-5 отхватит,в Питере он так не раз отхватывал...Но 7 это зашквар....

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      Рейтинг: +59

      Zenit40k 18 минут назад

      Я никогда не устану повторять

      0
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      Рейтинг: +276

      haxxproxx 25 минут назад

      Тут некоторые болелы С, какой-то юбилей праздновать собрались... Какой юбилей?! Вы там совсем уже головой поехали? Учите историю своего гей-клуба.
      14 ноября 1934 года — «Спартак». Мало того, что чемпионства покупают, так еще и года приписывают...

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      Рейтинг: +1069

      Серёга Краснодарский 32 минуты назад

      Великие клубы бывает получают много голов. Спартак вперёд. Вам скоро попрёт.

      1
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      Рейтинг: +53524

      portero 41 минуту назад

      Ну не день Спартака, не срослось у них...
      Вот почему Семачок Дзюбинью в старт ставит и на всю игру??? Ведь это минус игрок, максимум 15 минут во втором тайме его выпускать...

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      Рейтинг: +1924

      evgevg13 43 минуты назад

      Афигеть...

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      Рейтинг: +14

      Espn21 57 минут назад

      Тренера вратарей не существует в Спартаке вывод по игре Максименко, Зобнин это бревно на поле не удара не других полезных действий,пока в команде будет такой бардак нечего не поменяется,неужели этих троих ещё Расказова нельзя уходить на лавку или отправить в лигу пониже там их место.

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      Рейтинг: +1651

      DMитрий 1 час назад

      Наступает момент, когда проходит эйфория и возвращается чувство... а чемпик-то слабый! Не хватает сильной, честной и упорной борьбы, а хочется. Хочется, чтобы команды собирались не на один-пять матчей в сезоне для ТВ, а для сильного конкуретно способного чемпионата для сборной и болельщиков.

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      Рейтинг: +53524

      portero > DMитрий 38 минут назад

      Разрывы небольшие, ничего еще не решено, тем паче у Зенита Семак или Дзюба рулит...
      Игра с Динамо многое покажет, сегодня залетело всё у Зенита, а три игры до этого что было, гений Семачок мозг потерял???

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      Рейтинг: +1624

      lek! 1 час назад

      Сегодня проиграл Спартак с таким счётом , завтра он выиграет это футбол . Всем мире и добра

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      Рейтинг: +3842

      _Marqella_ 1 час назад

      Зенит-Чемпин...

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