Главные новости дня. «Аталанта» и «Фиорентина» хотят зимой продать Миранчука и Кокорина, Жирков может стать игроком «Балтики»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2021 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10063

      Вомбат 8 минут назад

      Миранчука продать миллионов за 10 не проблема, а в Россию так можно и за 15. А вот Кокорина...Ну может быть в Эмираты или в Катар. Но он туда не поедет, там ни пистолетов, ни шампанского нет. Да и стулья, говорят, только ротанговые или метллопластика, от них никому не больно даже.

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