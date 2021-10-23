Главные новости дня. «Аталанта» и «Фиорентина» хотят зимой продать Миранчука и Кокорина, Жирков может стать игроком «Балтики»

РПЛ. «Ростов» пятый раз подряд обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета.
Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос».
Mirror: Месси хочет, чтобы «ПСЖ» обменял Икарди на Агуэро.
Роналду – о критике: «Продолжайте, я все равно буду закрывать рты и побеждать».
Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина».
Кержаков: «Благодаря матчу с «Краснодаром» мы увидели свой истинный уровень».
Журналист Чеккарини: «Фиорентина» зимой выставит Кокорина на трансфер. Приключение русского подошло к концу».
Corriere della Sera: «Аталанта» хочет продать зимой Миранчука, чтобы купить Бога.
«Динамо» благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» возглавило таблицу РПЛ.
РПЛ. ЦСКА благодаря голу Чалова на 85-й минуте победил «Крылья Советов» и вышел в лидеры.