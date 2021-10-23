Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Аталанта» и «Фиорентина» хотят зимой продать Миранчука и Кокорина, Жирков может стать игроком «Балтики»

Главные новости дня. «Аталанта» и «Фиорентина» хотят зимой продать Миранчука и Кокорина, Жирков может стать игроком «Балтики»

23 октября 2021, 23:31
4

РПЛ. «Ростов» пятый раз подряд обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета.

Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос».

Mirror: Месси хочет, чтобы «ПСЖ» обменял Икарди на Агуэро.

Роналду – о критике: «Продолжайте, я все равно буду закрывать рты и побеждать».

Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина».

Кержаков: «Благодаря матчу с «Краснодаром» мы увидели свой истинный уровень».

Журналист Чеккарини: «Фиорентина» зимой выставит Кокорина на трансфер. Приключение русского подошло к концу».

Corriere della Sera: «Аталанта» хочет продать зимой Миранчука, чтобы купить Бога.

«Динамо» благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» возглавило таблицу РПЛ.

РПЛ. ЦСКА благодаря голу Чалова на 85-й минуте победил «Крылья Советов» и вышел в лидеры.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1635022338
Миранчука продать миллионов за 10 не проблема, а в Россию так можно и за 15. А вот Кокорина...Ну может быть в Эмираты или в Катар. Но он туда не поедет, там ни пистолетов, ни шампанского нет. Да и стулья, говорят, только ротанговые или метллопластика, от них никому не больно даже.
Ответить
моэм
1635051232
Жаль будет потерять Миранчука для сборной на ЧМ ...за него хотят 15 , но Зенит покупать "паспорт" за 15 уже не намерен , может Спартак , но Федуну надо срочно залатать дырищу в обороне , нужны пара классных дефа и опорник , желательно с первым пасом ...Лёше остаётся одно , "собрать себя в кучу" , продемонстрировать характер и доказать Гасперину свою нужность назло всем хейтерам ...пожелаем ему успехов ... ему будет очень тяжело на чужбине.
Ответить
ALEXMAN888
1635055256
Вот новость: За Жиркова, Аталанта и Фиорентина отдают Балтике Коку и Миру! Жира по тайму будет бегать и пользы принесёт в разы!!!
Ответить
Главные новости
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
2
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
1
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
8
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Все новости
Все новости
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Игроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками
00:37
3
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
00:12
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
Вчера, 21:53
1
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+