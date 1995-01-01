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    РПЛ. ЦСКА благодаря голу Чалова на 85-й минуте победил «Крылья Советов» и вышел в лидеры

    ЦСКА продлил серию без поражений до восьми встреч. В 12-м туре чемпионата России москвичи победили «Крылья Советов». Решающий мяч забил форвард Федор Чалов.

    Самарцы не побеждают ЦСКА в гостях с 2015 года. «Крылья Советов» по итогам матча остаются на восьмой строчке.

    ЦСКА не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 1:1 – Эджуке, 57; 2:1 – Чалов, 85; 3:1 – Заболотный, 89.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 76), М. Фернандес, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Бийол, Мухин (Чалов, 68), Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке (Васин, 90).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков (Кабутов, 82), Бейл, Зиньковский (Пиняев, 82), Пруцев, Ежов, Иванисеня (Витюгов, 85), Сергеев (Цыпченко, 87), Сарвели (Глушенков, 82).

    Предупреждения: Мухин, 8 – Пруцев, 60; Бегич, 73.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии70
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      Рейтинг: +10063

      Вомбат 11 минут назад

      Второй тайм ЦСКА играл хорошо. Потенциал есть.

      0
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      Рейтинг: +2661

      ААМ 1 час назад

      Очки есть, а игры нет.

      1
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      Рейтинг: +751

      belarus-gomel 2 часа назад

      ну да..... как минимум 5 очков отнять у ЦСКА нужно.... а так нормас...

      0
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      Рейтинг: +508

      Борисыч1 2 часа назад

      Спасибо друзьям-армейцам! Благодаря их победе Динамо заняло заслуженное промежуточное первое место в таблице!

      0
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      Рейтинг: +67904

      insider_retro 2 часа назад

      Рад за Федечку! Остальное, как обычно, вымученно и неубедительно...

      2
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      Рейтинг: +1485

      Dr.Metal 2 часа назад

      С победой, Армия! Первый тайм провал, второй хорошо, не отлично. Результат есть, уже хорошо

      3
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      Рейтинг: +2203

      ALEX ML 2 часа назад

      Клеросил накосячил

      0
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      Рейтинг: +90518

      zigbert 2 часа назад

      Трудно сказать как закончился бы матч но во втором тайме Крылышки отдали инициативу. Ломаев на этот раз отыграл неуверенно.
      ЦСКА с победой!

      9
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      Рейтинг: +3643

      FENIX-SL 2 часа назад

      странный заголовок при счете 3-1
      все так же это бревно пиарить пытаются?

      0
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      Рейтинг: +374

      semm 2 часа назад

      а Акинфеев всё же так и не бросается руками вперёд на чужих игроков. А иногда без таких бросков получаешь гол. ЦСКА надо подумать уже о его замене - необязательные голы стал пропускать Игорь

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