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  • РПЛ. ЦСКА благодаря голу Чалова на 85-й минуте победил «Крылья Советов» и вышел в лидеры

РПЛ. ЦСКА благодаря голу Чалова на 85-й минуте победил «Крылья Советов» и вышел в лидеры

23 октября 2021, 20:52
70

ЦСКА продлил серию без поражений до восьми встреч. В 12-м туре чемпионата России москвичи победили «Крылья Советов». Решающий мяч забил форвард Федор Чалов.

Самарцы не побеждают ЦСКА в гостях с 2015 года. «Крылья Советов» по итогам матча остаются на восьмой строчке.

ЦСКА не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

Россия. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 1:1 – Эджуке, 57; 2:1 – Чалов, 85; 3:1 – Заболотный, 89.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 76), М. Фернандес, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Бийол, Мухин (Чалов, 68), Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке (Васин, 90).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков (Кабутов, 82), Бейл, Зиньковский (Пиняев, 82), Пруцев, Ежов, Иванисеня (Витюгов, 85), Сергеев (Цыпченко, 87), Сарвели (Глушенков, 82).

Предупреждения: Мухин, 8 – Пруцев, 60; Бегич, 73.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов
Комментарии (70)
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deinego77@yandex.ru
1635011636
C Победой ЦСКА!!!!!!!!!!
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portero
1635011706
цска благодаря судейкам набирает очки все игры подряд, это уже не смешно . цска московское гавно!!!
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Marat A.
1635011854
ЦСКА с Победой!!!
Ответить
CSKA57
1635011967
С заслуженной победой!
Ответить
vladimir-7
1635012559
Поздравления всему ЦСКА и армейским болельщикам с заслуженной и убедительной победой.
Ответить
mamba9090909
1635012759
Опять руку Бога не заметили.))
Ответить
OOOVVV.
1635012792
Болельщиков ЦСКА с трудной победой, матч выиграл АВБ своими заменами, Алан лучший,
Ответить
BarStep
1635013080
Тур проходит без сюрпризов.. Все фавориты выиграли свои матчи.. Надеюсь завтра будет также..
Ответить
MaxRnD
1635013261
Болото вечно не в тему - засрал ставку на счёт
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zigbert
1635013919
Трудно сказать как закончился бы матч но во втором тайме Крылышки отдали инициативу. Ломаев на этот раз отыграл неуверенно. ЦСКА с победой!
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