РПЛ. ЦСКА благодаря голу Чалова на 85-й минуте победил «Крылья Советов» и вышел в лидеры

ЦСКА продлил серию без поражений до восьми встреч. В 12-м туре чемпионата России москвичи победили «Крылья Советов». Решающий мяч забил форвард Федор Чалов.

Самарцы не побеждают ЦСКА в гостях с 2015 года. «Крылья Советов» по итогам матча остаются на восьмой строчке.

ЦСКА не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

Россия. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 1:1 – Эджуке, 57; 2:1 – Чалов, 85; 3:1 – Заболотный, 89.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 76), М. Фернандес, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Бийол, Мухин (Чалов, 68), Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке (Васин, 90).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков (Кабутов, 82), Бейл, Зиньковский (Пиняев, 82), Пруцев, Ежов, Иванисеня (Витюгов, 85), Сергеев (Цыпченко, 87), Сарвели (Глушенков, 82).

Предупреждения: Мухин, 8 – Пруцев, 60; Бегич, 73.

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