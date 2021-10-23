«Динамо» благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» возглавило таблицу РПЛ

В РПЛ по окончании второго игрового дня 12-го тура сменился лидер. Вместо «Зенита» на первое место вышло «Динамо».
У трех команд по 23 очка («Динамо», ЦСКА, «Зенит»). Согласно регламенту, в таких случаях сравниваются дополнительные показатели всех трех команд, и на текущий момент они лучше у динамовцев.
- «Зениту», чтобы вернуться на 1-ю строчку, достаточно сыграть вничью со «Спартаком» (завтра, 24 октября).
- У «Зенита» есть шанс стать чемпионом 4-й раз подряд.
- «Динамо» ни разу не брало чемпионат России.
Источник: Бомбардир.ру