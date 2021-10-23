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  • «Динамо» благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» возглавило таблицу РПЛ

«Динамо» благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» возглавило таблицу РПЛ

23 октября 2021, 21:45
11

В РПЛ по окончании второго игрового дня 12-го тура сменился лидер. Вместо «Зенита» на первое место вышло «Динамо».

У трех команд по 23 очка («Динамо», ЦСКА, «Зенит»). Согласно регламенту, в таких случаях сравниваются дополнительные показатели всех трех команд, и на текущий момент они лучше у динамовцев.

  • «Зениту», чтобы вернуться на 1-ю строчку, достаточно сыграть вничью со «Спартаком» (завтра, 24 октября).
  • У «Зенита» есть шанс стать чемпионом 4-й раз подряд.
  • «Динамо» ни разу не брало чемпионат России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Динамо
Комментарии (11)
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Борисыч1
1635015212
Ура! Динамо на 1 месте!
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житель СПб
1635016824
Я ни на что не претендую. Но... Утром говорили, что Динамо на 2 месте по отношению к Зениту - как раз по дополнительным показателям. А как победа ЦСКА могла позволить Динамо опередить Зенит в турнирной таблице? И о каких показателях идет речь, если Зенит с Динамо еще не играл, голов забил больше?
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OOOVVV.
1635018541
Калиф на час)) Завтра Зенит будет на первом.
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alex1951
1635061984
Да,ладно ....еще миллиметрами мерить будем. Лидер - это ,когда ты- чистый лидер....А тут ...идут ноздря в ноздрю и каждый миг может все изменить....
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Andrebest65
1635068230
Пипец новость. На уровне мировой.
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Pani BIN
1635151898
ДинамоМ. нравится смотреть. Мне интересно следующая дуэль с Зенитом. Хочется красоты и восторга от нашей молодёжи.
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