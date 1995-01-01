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    «Динамо» благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» возглавило таблицу РПЛ

    В РПЛ по окончании второго игрового дня 12-го тура сменился лидер. Вместо «Зенита» на первое место вышло «Динамо».

    У трех команд по 23 очка («Динамо», ЦСКА, «Зенит»). Согласно регламенту, в таких случаях сравниваются дополнительные показатели всех трех команд, и на текущий момент они лучше у динамовцев.

    • «Зениту», чтобы вернуться на 1-ю строчку, достаточно сыграть вничью со «Спартаком» (завтра, 24 октября).
    • У «Зенита» есть шанс стать чемпионом 4-й раз подряд.
    • «Динамо» ни разу не брало чемпионат России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3975

      Semenycch 18 минут назад

      Ну и какой недоумок поставил Динамо на первое место? Недоумок, для тебя регламент не указ?

      2
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      Рейтинг: +649

      OOOVVV. 1 час назад

      Калиф на час))
      Завтра Зенит будет на первом.

      2
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      Рейтинг: +11438

      житель СПб 1 час назад

      Я ни на что не претендую. Но... Утром говорили, что Динамо на 2 месте по отношению к Зениту - как раз по дополнительным показателям. А как победа ЦСКА могла позволить Динамо опередить Зенит в турнирной таблице? И о каких показателях идет речь, если Зенит с Динамо еще не играл, голов забил больше?

      3
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      Рейтинг: +3442

      Бомбардиръ > житель СПб 1 час назад

      В матчах с ЦСКА динамовское 2-1 оказалось лучше зенитовского 1-0.

      1
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      Рейтинг: +508

      Борисыч1 > житель СПб 51 минуту назад

      Элементарно, Ватсон. ЦСКА сравнялось по очкам с Динамо и Зенитом, а при равенстве очков трёх и более команд считают по результатам личных встреч. Динамо обыграло ЦСКА, а других матчей между собой эти три клуба не имели. А вот при равенстве Зенита и Динамо считали как раз по забитым-пропущенным.

      0
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      Рейтинг: +12

      Лазурный бомж-рукоблуд 2 часа назад

      Давно пора немытых скидывать с верхней строчки.

      0
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      Рейтинг: +25624

      пьяныйхоровод > Лазурный бомж-рукоблуд 1 час назад

      А вот и очередной имбецильный ,озабоченный хряк ))))))))))

      6
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      Рейтинг: +508

      Борисыч1 2 часа назад

      Ура! Динамо на 1 месте!

      1
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      Рейтинг: +1913

      Валерий1965 > Борисыч1 1 час назад

      Порадуйся немного))))

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