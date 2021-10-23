«Динамо» благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» возглавило таблицу РПЛ

В РПЛ по окончании второго игрового дня 12-го тура сменился лидер. Вместо «Зенита» на первое место вышло «Динамо».

У трех команд по 23 очка («Динамо», ЦСКА, «Зенит»). Согласно регламенту, в таких случаях сравниваются дополнительные показатели всех трех команд, и на текущий момент они лучше у динамовцев.