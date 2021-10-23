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  • РПЛ. «Ростов» пятый раз подряд обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета

РПЛ. «Ростов» пятый раз подряд обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета

23 октября 2021, 18:22
43

«Ростов» в 12-м туре чемпионата России разгромил «Арсенал». Это пятая подряд победа ростовчан над туляками.

Команда Заура Тедеева покинула зону вылета. «Арсенал» имеет столько же очков, как и «Ростов», но идет в зоне переходных матчей.

Это первая домашняя победа «Ростова» в сезоне.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хашимото, 27; 2:0 – Соу, 29; 3:0 – Полоз, 62 (с пенальти); 4:0 – Терентьев, 65.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Калинин (Поярков, 46), Баштуш, Осипенко, Гигович, Глебов, Хашимото (Сухомлинов, 44), Байрамян (Щетинин, 83), Полоз (Алмквист, 82), Соу (Комличенко, 69).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Степанов (Бьернстрем, 66), Радакович, Ткачев (Гулиев, 72), Чаушич, Хлусевич (Э. Кангва, 55), К. Кангва, Давиташвили, Луценко (Тудоре, 66).

Предупреждения: Байрамян, 26; Сухомлинов, 72; Баштуш, 87 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал
Комментарии (43)
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deinego77@yandex.ru
1635002753
Молодчики!!!! Давайте ребя , наверх надо подтягиваться!!!!
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portero
1635002762
Отличная победа!!! Теперь главное продолжить, негоже стдеть внизу таблице... Удачи в следующих играх...
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nominum
1635002981
Ну выздоравливаем потихоньку.
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Sancho010365
1635003783
И Ростов молодцы, а гол Терентьева супер! Поздравляю, Ростов на Дону!
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владимир миронов
1635003893
С победой, соседи! Так держать!
Ответить
garet12222
1635003910
Ростов с победой!!!
Ответить
GoLenaStop
1635003951
Даже не верится, что Ростсельмаш не разучился забивать! Спасибо за победу!
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Garrincha58
1635004295
Семак учись, как надо играть с Тулой
Ответить
zigbert
1635005410
Рано Ростов начали хоронить, сегодня команда показала атакующий футбол. С заслуженной победой Ростов!
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slavа0508
1635005445
Ай да Ростов . ай да молодцы !!!Давно пора выбираться с днища . печально потерять такой славный город в РПЛ ...
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