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    РПЛ. «Ростов» пятый раз подряд обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета

    «Ростов» в 12-м туре чемпионата России разгромил «Арсенал». Это пятая подряд победа ростовчан над туляками.

    Команда Заура Тедеева покинула зону вылета. «Арсенал» имеет столько же очков, как и «Ростов», но идет в зоне переходных матчей.

    Это первая домашняя победа «Ростова» в сезоне.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хашимото, 27; 2:0 – Соу, 29; 3:0 – Полоз, 62 (с пенальти); 4:0 – Терентьев, 65.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Калинин (Поярков, 46), Баштуш, Осипенко, Гигович, Глебов, Хашимото (Сухомлинов, 44), Байрамян (Щетинин, 83), Полоз (Алмквист, 82), Соу (Комличенко, 69).

    «Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Степанов (Бьернстрем, 66), Радакович, Ткачев (Гулиев, 72), Чаушич, Хлусевич (Э. Кангва, 55), К. Кангва, Давиташвили, Луценко (Тудоре, 66).

    Предупреждения: Байрамян, 26; Сухомлинов, 72; Баштуш, 87 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии34
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      Рейтинг: +3187

      Кузьмич на трибуне 7 минут назад

      Интересное начало тура первые три игры и во всех хозяева радуют своих преданных болельщиков забивая в ворота гостей по 4 гола. Ай да тур. А что там коняшки? Ой извините ростовчане, всех вас с победой. Надеюсь весь ваш кризис позади и вы начинаете набирать очки.

      1
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      Рейтинг: +5326

      Из Твери Леха 55 минут назад

      Вот чего действительно не отнять у РПЛ так это непредсказуемости. Арсенал выигрывает у лидера и разгромно проигрывает аутсайдеру. Во дела...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3826

      _Marqella_ > Из Твери Леха 31 минуту назад

      Ни когда нельзя ставить на нашу лигу,как и на французскую,всегда проиграешь...Нет записных фаворитов..

      0
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      Рейтинг: +3826

      _Marqella_ > Из Твери Леха 27 минут назад

      Зенит - Спартак, какие прогнозы??? Только объективно ...

      0
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      Рейтинг: +3826

      _Marqella_ > _Marqella_ 22 минуты назад

      Ставлю на ТМ 2.5 с кэф 2.24 500 р...))

      0
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      Рейтинг: +3121

      minaev23 > _Marqella_ 19 минут назад

      Зенит.Спартак не сдюжет - к сожелению.

      0
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      Рейтинг: +3121

      minaev23 > Из Твери Леха 15 минут назад

      А мы потом удивляемся результатами Еврокубков.Нет у нас достойных команд способных выйти из группы (из любой!!!! не говорю уже о ЛЧ)

      0
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      Рейтинг: +3065

      ySS 1 час назад

      С нужной важной крупной заслуженной победой!

      3
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      Рейтинг: +23754

      slavutiq70 1 час назад

      Ай да Ростов . ай да молодцы !!!Давно пора выбираться с днища . печально потерять такой славный город в РПЛ ...

      3
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      Рейтинг: +90505

      zigbert 1 час назад

      Рано Ростов начали хоронить, сегодня команда показала атакующий футбол.
      С заслуженной победой Ростов!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14746

      Garrincha58 1 час назад

      Семак учись, как надо играть с Тулой

      4
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      Рейтинг: +1599

      Sviro 1 час назад

      ПОЗДРАВЕНИЯ Ростову и Сёмину!!! С победой!!! Наконец-то команда становится похожей на себя прежнюю - волевую!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +315

      I'll be back > Sviro 1 час назад

      Какой Сёмин? Нет в Ростове сейчас с такой фамилией.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12568

      ilichkadr > I'll be back 1 час назад

      Бывает...........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +315

      I'll be back > ilichkadr 7 минут назад

      ......

      0
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      Рейтинг: +7907

      GoLenaStop 1 час назад

      Даже не верится, что Ростсельмаш не разучился забивать!
      Спасибо за победу!

      5
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      Рейтинг: +442

      garet12222 1 час назад

      Ростов с победой!!!

      4
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      Рейтинг: +6609

      владимир миронов 1 час назад

      С победой, соседи! Так держать!

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