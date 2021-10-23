РПЛ. «Ростов» пятый раз подряд обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета

«Ростов» в 12-м туре чемпионата России разгромил «Арсенал». Это пятая подряд победа ростовчан над туляками.

Команда Заура Тедеева покинула зону вылета. «Арсенал» имеет столько же очков, как и «Ростов», но идет в зоне переходных матчей.

Это первая домашняя победа «Ростова» в сезоне.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хашимото, 27; 2:0 – Соу, 29; 3:0 – Полоз, 62 (с пенальти); 4:0 – Терентьев, 65.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Калинин (Поярков, 46), Баштуш, Осипенко, Гигович, Глебов, Хашимото (Сухомлинов, 44), Байрамян (Щетинин, 83), Полоз (Алмквист, 82), Соу (Комличенко, 69).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Степанов (Бьернстрем, 66), Радакович, Ткачев (Гулиев, 72), Чаушич, Хлусевич (Э. Кангва, 55), К. Кангва, Давиташвили, Луценко (Тудоре, 66).

Предупреждения: Байрамян, 26; Сухомлинов, 72; Баштуш, 87 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ