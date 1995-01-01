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    Журналист Чеккарини: «Фиорентина» зимой выставит Кокорина на трансфер. Приключение русского подошло к концу»

    «Фиорентина» планирует продать зимой российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщил журналист Mediaset Никколо Чеккарини.

    «Фиорентина» в январе будет на рынке. Команде нужны новые игроки в атаку и, возможно, центральный форвард. Потому, что Кокорин будет выставлен зимой на трансфер. Приключения русского в клубе подошло к концу», – сказал Чеккарини.

    • В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.
    • Кокорин рискует пропустить 3 матча «Фиорентины» подряд.
    • Кокорин куплен «Фиорентиной» зимой у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Fiorentina News

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1267

      vmonomah17 14 минут назад

      Нельзя так с Саней! Он только надежды начал подавать! По российским меркам 30 лет это молодой перспективный игрок! Дзюба в этом возрасте почти в шпоры перешел)))

      0
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      Рейтинг: +3826

      _Marqella_ 17 минут назад

      Странно,почему ему не дают играть, игрок то хороший...топовый...Что то видимо с тренером контакта нет...))

      0
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      Рейтинг: +1267

      vmonomah17 > _Marqella_ 13 минут назад

      Он был хорошим и топовым до перехода в зенит

      0
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      Рейтинг: +5719

      порт 21 минуту назад

      Да ему и у вас не дует.

      0
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      Рейтинг: +248

      Форвард 79 38 минут назад

      Какие Вы наивные.
      Во первых кто его купит?
      Во вторых захочет ли он, я думаю ему и так неплохо
      В третих даже бесплатно врядли сольете, не один клуб ему такую зарплату платить не будет.
      Поэтому выход один пользуйтесь тем что Вам втюхали до конца контракта.
      У нас тоже такого рода есть и к сожалению не мало,
      Хендрикс Роша...

      0
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      Рейтинг: +363

      111Hunter111 46 минут назад

      Кокоша авторитет, как крестные отцы решат, так и будет.

      0
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      Рейтинг: +2023

      Радио1000шумеров 55 минут назад

      В "Красаву", конечно же, красавца, Жека по-братски примет "звезду", которую сам же и пиарил, бггг

      1
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      Рейтинг: +25775

      Боцман59rus 1 час назад

      _ наивные дурачки, еще продать надо>))

      3
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      Рейтинг: +748

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Зенит свою легенду назад примет! Они своих не бросают))) Тем более иранец уйдет,да и бревно наверное по лету "сплавят")))))

      2
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      Рейтинг: +211

      заткнитемнерот 1 час назад

      Эти придурки ещё не поняли, что русские не сдаются.... умирают (в клубах) но не сдаются!

      1
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      Рейтинг: +1934

      kvm 1 час назад

      на панель кокошу отправят - там в Европе сладкие нужны...

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