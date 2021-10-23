Журналист Чеккарини: «Фиорентина» зимой выставит Кокорина на трансфер. Приключение русского подошло к концу»

«Фиорентина» планирует продать зимой российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщил журналист Mediaset Никколо Чеккарини.
«Фиорентина» в январе будет на рынке. Команде нужны новые игроки в атаку и, возможно, центральный форвард. Потому, что Кокорин будет выставлен зимой на трансфер. Приключения русского в клубе подошло к концу», – сказал Чеккарини.
- В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.
- Кокорин рискует пропустить 3 матча «Фиорентины» подряд.
- Кокорин куплен «Фиорентиной» зимой у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
Источник: Fiorentina News