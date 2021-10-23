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  • Журналист Чеккарини: «Фиорентина» зимой выставит Кокорина на трансфер. Приключение русского подошло к концу»

Журналист Чеккарини: «Фиорентина» зимой выставит Кокорина на трансфер. Приключение русского подошло к концу»

23 октября 2021, 19:13
29

«Фиорентина» планирует продать зимой российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщил журналист Mediaset Никколо Чеккарини.

«Фиорентина» в январе будет на рынке. Команде нужны новые игроки в атаку и, возможно, центральный форвард. Потому, что Кокорин будет выставлен зимой на трансфер. Приключения русского в клубе подошло к концу», – сказал Чеккарини.

  • В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.
  • Кокорин рискует пропустить 3 матча «Фиорентины» подряд.
  • Кокорин куплен «Фиорентиной» зимой у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Источник: Fiorentina News
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (29)
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Боцман59rus
1635006854
_ наивные дурачки, еще продать надо>))
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vmonomah17
1635009888
Нельзя так с Саней! Он только надежды начал подавать! По российским меркам 30 лет это молодой перспективный игрок! Дзюба в этом возрасте почти в шпоры перешел)))
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egor tikhonov
1635012640
что-то мне кажется в Грозном мы его увидим)
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portero
1635013379
Какая доплата чтоб забрали?
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Валерий1965
1635014603
Да хрен продадут! Хотя.... Может Спартак?)
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JTherry
1635015203
прям, очередь за Кокой выстроилась, чтобы купить его... может, к Газику..?)
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SpartakMoskwa
1635015873
В ЦСКА его в пару к Заболотному, будет страшная парочка все клубы будут остерегаться их
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Plyash
1635016025
Любимую скамейку,затёртую до дыр,не забудь прихватить с собой на память. Со временем продашь этот раритет на аукционе за большие деньги.
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Plyash
1635016513
Может быть в Шериф,там звездой станет?
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Лфшт
1635023596
Оооо не, вы так просто от Сашки не избавитесь. Он еще "повоюет" )))
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