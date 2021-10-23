Кокорин рискует пропустить три матча «Фиорентины» подряд

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может не сыграть с «Лацио» в десятом туре Серии А.

«Нет, такой даты [возвращения в общую группу] нет, нужно подождать, а там будет видно.

Может ли он пропустить игру с «Лацио»? Такая возможность есть, но в данный момент точно мы не знаем», – сообщил пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо.