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    Кокорин рискует пропустить три матча «Фиорентины» подряд

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может не сыграть с «Лацио» в десятом туре Серии А.

    «Нет, такой даты [возвращения в общую группу] нет, нужно подождать, а там будет видно.

    Может ли он пропустить игру с «Лацио»? Такая возможность есть, но в данный момент точно мы не знаем», – сообщил пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо.

    • Россиянин не помог «Фиорентине» в матче с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.
    • Вероятно, он пропустит и воскресную игру против «Кальяри».
    • В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1266

      vmonomah17 56 минут назад

      Саня, держись! Осталось немного до зимней паузы, а там какой-нибудь рецедив травмы придумаешь! Не выходи на поле, не позорь и так уже опозоренную россию!

      1
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      Рейтинг: +338

      Снег 57 минут назад

      Фиалки, вашу мать! Дайте парню отдохнуть и заработать! Отстаньте от него! Он же вам не мешает...

      1
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      Рейтинг: +2930

      m40 59 минут назад

      С учётом предыдущих выступлений игрока за этот клуб, заголовок выглядит как троллинг

      1
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      Рейтинг: +25768

      Боцман59rus 1 час назад

      _ у Кокорина известна давно одна дата, дата окончания контракта, всем давно понятно- на него не расчитывают, на это изначально предпосылок не было, поэтому хватит забивать инфо поле, новостями об этом крошке - картошке>)))

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      Рейтинг: +2648

      R_a_i_n 1 час назад

      Что значит рискует?? Планирует, ***!

      1
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      Рейтинг: +14741

      Garrincha58 1 час назад

      кто не рискует тот не пьёт шампанское

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      Рейтинг: +3615

      neim 1 час назад

      Саша уже давно ни чем не рискует.

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      Рейтинг: +53

      Назарян 1 час назад

      он вооще хоть выходил на поле в Италии?

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      Рейтинг: +25616

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Лациале после матча с Марселем такой подарок судьбу .

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      Рейтинг: +67900

      insider_retro 2 часа назад

      Коко ничем не рискует, всё по плану :)

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      Рейтинг: +25768

      Боцман59rus > insider_retro 1 час назад

      _ я бы сказал просто, все по ....

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