Кокорин рискует пропустить три матча «Фиорентины» подряд

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может не сыграть с «Лацио» в десятом туре Серии А.
«Нет, такой даты [возвращения в общую группу] нет, нужно подождать, а там будет видно.
Может ли он пропустить игру с «Лацио»? Такая возможность есть, но в данный момент точно мы не знаем», – сообщил пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо.
- Россиянин не помог «Фиорентине» в матче с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.
- Вероятно, он пропустит и воскресную игру против «Кальяри».
- В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.
Источник: «РБ-Спорт»