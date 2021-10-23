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Кокорин рискует пропустить три матча «Фиорентины» подряд

23 октября 2021, 13:57
17

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может не сыграть с «Лацио» в десятом туре Серии А.

«Нет, такой даты [возвращения в общую группу] нет, нужно подождать, а там будет видно.

Может ли он пропустить игру с «Лацио»? Такая возможность есть, но в данный момент точно мы не знаем», – сообщил пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо.

  • Россиянин не помог «Фиорентине» в матче с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.
  • Вероятно, он пропустит и воскресную игру против «Кальяри».
  • В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Лацио Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Блямба
1634986888
Это уже покер будет.. Forza,Кокора!
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insider_retro
1634989686
Коко ничем не рискует, всё по плану :)
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R_a_i_n
1634993465
Что значит рискует?? Планирует, ***!
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Боцман59rus
1634993530
_ у Кокорина известна давно одна дата, дата окончания контракта, всем давно понятно- на него не расчитывают, на это изначально предпосылок не было, поэтому хватит забивать инфо поле, новостями об этом крошке - картошке>)))
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m40
1634993664
С учётом предыдущих выступлений игрока за этот клуб, заголовок выглядит как троллинг
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Снег
1634993780
Фиалки, вашу мать! Дайте парню отдохнуть и заработать! Отстаньте от него! Он же вам не мешает...
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vmonomah17
1634993823
Саня, держись! Осталось немного до зимней паузы, а там какой-нибудь рецедив травмы придумаешь! Не выходи на поле, не позорь и так уже опозоренную россию!
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qawzsexdr
1634998104
Как можно пропустить матчи, не участвуя в матчах
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Hektor 84
1635000568
Кокоша рискует оказаться зимой на трансфере либо с расторжением контракта
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zigbert
1635342697
И ведь о его выходе на поле нет никакой надежды. Как только дело доходит до игры, появляются веские причины.
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