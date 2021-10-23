Роналду – о критике: «Продолжайте, я все равно буду закрывать рты и побеждать»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Я не помогаю в обороне? Я знаю, когда моей команде нужна помощь. Люди, которым я не нравлюсь, все равно будут что-то говорить. Но почему меня это должно беспокоить? Я хорошо сплю по ночам.

Критика – это часть работы. Я не переживаю по этому поводу. Продолжайте, потому что я все равно буду закрывать рты и побеждать», – сказал португалец.

В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

После возвращения он забил 6 голов в 8 играх.

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