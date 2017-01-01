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    Роналду – о критике: «Продолжайте, я все равно буду закрывать рты и побеждать»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об отношении к критике в свой адрес.

    «Я не помогаю в обороне? Я знаю, когда моей команде нужна помощь. Люди, которым я не нравлюсь, все равно будут что-то говорить. Но почему меня это должно беспокоить? Я хорошо сплю по ночам.

    Критика – это часть работы. Я не переживаю по этому поводу. Продолжайте, потому что я все равно буду закрывать рты и побеждать», – сказал португалец.

    • В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • После возвращения он забил 6 голов в 8 играх.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +258

      lipatov32 11 минут назад

      Не тот Манчестер ты выбрал для побед! Привыкай к критике !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21511

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Закрывать рты голами - это достойно. Респект Криштиану.

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