Роналду – о критике: «Продолжайте, я все равно буду закрывать рты и побеждать»

Не тот Манчестер ты выбрал для побед! Привыкай к критике !
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об отношении к критике в свой адрес.
«Я не помогаю в обороне? Я знаю, когда моей команде нужна помощь. Люди, которым я не нравлюсь, все равно будут что-то говорить. Но почему меня это должно беспокоить? Я хорошо сплю по ночам.
Критика – это часть работы. Я не переживаю по этому поводу. Продолжайте, потому что я все равно буду закрывать рты и побеждать», – сказал португалец.
- В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- После возвращения он забил 6 голов в 8 играх.
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