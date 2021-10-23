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  • Роналду – о критике: «Продолжайте, я все равно буду закрывать рты и побеждать»

Роналду – о критике: «Продолжайте, я все равно буду закрывать рты и побеждать»

23 октября 2021, 11:59
6

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Я не помогаю в обороне? Я знаю, когда моей команде нужна помощь. Люди, которым я не нравлюсь, все равно будут что-то говорить. Но почему меня это должно беспокоить? Я хорошо сплю по ночам.

Критика – это часть работы. Я не переживаю по этому поводу. Продолжайте, потому что я все равно буду закрывать рты и побеждать», – сказал португалец.

  • В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
  • После возвращения он забил 6 голов в 8 играх.

Роналду – об уходе из сборной: «Думаю, время еще не пришло»

Роналду: «Моя роль в команде – забивать голы и помогать опытом»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1634980064
Закрывать рты голами - это достойно. Респект Криштиану.
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lipatov32
1634980925
Не тот Манчестер ты выбрал для побед! Привыкай к критике !
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житель СПб
1634988981
Безусловный пример для подражания. И не только в футболе.
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serglider
1635173882
Как не крути годы, увы сильнее, Как не верти время свое возьмет! Смыты борта и нет парусов на рее, И никогда полный не даст вперед. (с) АПЛ не тот чемпионат, где нужно было играть в 36 лет, для МЮ это будет провальный сезон, Роналду даже при его форме, не удастся пройти его без травм...
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