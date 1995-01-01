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    Роналду: «Моя роль в команде – забивать голы и помогать опытом»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, какой видит свою роль в команде.

    «Каждый должен знать свою роль. Моя заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде опытом и знанием игры.

    Я мотивирован заниматься любимым делом, делать счастливыми семью, болельщиков и себя самого. Я хочу поднять планку еще выше», – сказал португалец.

    • В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • После возвращения он забил 6 голов в 8 играх.

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    Источник: Sky Sports

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