Роналду: «Моя роль в команде – забивать голы и помогать опытом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, какой видит свою роль в команде.

«Каждый должен знать свою роль. Моя заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде опытом и знанием игры.

Я мотивирован заниматься любимым делом, делать счастливыми семью, болельщиков и себя самого. Я хочу поднять планку еще выше», – сказал португалец.

В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

После возвращения он забил 6 голов в 8 играх.

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