Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О рассказал, как посодействовал переходу в махачкалинский клуб форварда Александра Кокорина.
«Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова (бывшего владельца «Анжи» – примечание «Бомбардира») его купить.
Когда разговор идeт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко.
Когда я увидел Сашу, был удивлeн его действиями. Сказал Керимову: «Этот парень должен быть у нас». Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось.
Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все ещe обладает прежними качествами, но он уже не том уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может всe изменить», – сказал Это’О.
- Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
- В июле 2013-го клуб из Дагестана объявил о переходе Кокорина, однако спустя месяц он вернулся в «Динамо».
- Махачкалинцы были вынуждены продать новичка из-за резкого сокращения финансирования.