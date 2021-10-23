Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О рассказал, как посодействовал переходу в махачкалинский клуб форварда Александра Кокорина.

«Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова (бывшего владельца «Анжи» – примечание «Бомбардира») его купить.

Когда разговор идeт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко.

Когда я увидел Сашу, был удивлeн его действиями. Сказал Керимову: «Этот парень должен быть у нас». Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось.

Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все ещe обладает прежними качествами, но он уже не том уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может всe изменить», – сказал Это’О.