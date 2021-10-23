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  • Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина»

Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина»

23 октября 2021, 14:45
3

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О рассказал, как посодействовал переходу в махачкалинский клуб форварда Александра Кокорина.

«Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова (бывшего владельца «Анжи» – примечание «Бомбардира») его купить.

Когда разговор идeт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко.

Когда я увидел Сашу, был удивлeн его действиями. Сказал Керимову: «Этот парень должен быть у нас». Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось.

Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все ещe обладает прежними качествами, но он уже не том уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может всe изменить», – сказал Это’О.

  • Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
  • В июле 2013-го клуб из Дагестана объявил о переходе Кокорина, однако спустя месяц он вернулся в «Динамо».
  • Махачкалинцы были вынуждены продать новичка из-за резкого сокращения финансирования.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Снег
1634992188
Нига, а зачем тебе это надо было? Бабла срубить? Всё-таки вы, действительно, полные *****...
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raritet
1634998496
Итальянцам потребовалось гораздо больше времени , но и до сих пор не могут понять что же они приобрели и что с этим делать.
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Hektor 84
1635000422
Самуэль надо было и денег на трансфер подкинуть
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