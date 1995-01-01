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    Это’О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О рассказал, как посодействовал переходу в махачкалинский клуб форварда Александра Кокорина.

    «Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова (бывшего владельца «Анжи» – примечание «Бомбардира») его купить.

    Когда разговор идeт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко.

    Когда я увидел Сашу, был удивлeн его действиями. Сказал Керимову: «Этот парень должен быть у нас». Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось.

    Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все ещe обладает прежними качествами, но он уже не том уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может всe изменить», – сказал Это’О.

    • Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • В июле 2013-го клуб из Дагестана объявил о переходе Кокорина, однако спустя месяц он вернулся в «Динамо».
    • Махачкалинцы были вынуждены продать новичка из-за резкого сокращения финансирования.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +338

      Снег 1 час назад

      Нига, а зачем тебе это надо было? Бабла срубить? Всё-таки вы, действительно, полные *****...

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