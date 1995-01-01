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    Тикнизян: «Не показываю тот футбол, за который меня брали в «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил свою игру после перехода в московский клуб.

    «У меня двойная мотивация с того дня, с той секунды, когда я покидал поле после удаления (в матче ЛЕ с «Марселем» – примечание «Бомбардира»). Я хочу исправиться перед болельщиками.

    Пока не удаeтся. Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали», – сказал Тикнизян.

    • Летом «Локо» купил игрока у ЦСКА за 5 миллионов евро.
    • В активе хавбека 9 матчей без результативных действий.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22082

      vladimir-7 6 минут назад

      Пожалуй ты прав, не тот уровень твоей игры сейчас, но это можно
      объяснить новым коллективом, сменой тренеров и всей окружающей обстановки в клубе. Дело сделано, всё притрется.

      0
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      Рейтинг: +8117

      Alekxei Z. 18 минут назад


      Ты просто участник финансовой афёры, твоя игра не имеет значения

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