Тикнизян: «Не показываю тот футбол, за который меня брали в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил свою игру после перехода в московский клуб.

«У меня двойная мотивация с того дня, с той секунды, когда я покидал поле после удаления (в матче ЛЕ с «Марселем» – примечание «Бомбардира»). Я хочу исправиться перед болельщиками.

Пока не удаeтся. Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали», – сказал Тикнизян.