Тикнизян: «Не показываю тот футбол, за который меня брали в «Локомотив»

Пожалуй ты прав, не тот уровень твоей игры сейчас, но это можно
объяснить новым коллективом, сменой тренеров и всей окружающей обстановки в клубе. Дело сделано, всё притрется.
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил свою игру после перехода в московский клуб.
«У меня двойная мотивация с того дня, с той секунды, когда я покидал поле после удаления (в матче ЛЕ с «Марселем» – примечание «Бомбардира»). Я хочу исправиться перед болельщиками.
Пока не удаeтся. Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали», – сказал Тикнизян.
- Летом «Локо» купил игрока у ЦСКА за 5 миллионов евро.
- В активе хавбека 9 матчей без результативных действий.