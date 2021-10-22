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  • Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в ЛЕ, сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в ЛЕ, сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

22 октября 2021, 00:50
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Лига Европы. «Локомотив» уступил «Галатасараю», продлив серию без побед до семи матчей

Источник: «Бомбардир»
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