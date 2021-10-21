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    «Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала», предложив игроку 90-миллионный подписной бонус

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе интересен «Барселоне», утверждает AS.

    По информации источника, в каталонском клубе уверены, что смогут летом 2022 года подписать одного топ-футболиста с высокими финансовыми требованиями.

    «Барса» готова выделить 90 миллионов евро на подписной бонус француза, если тот согласится бесплатно перебраться на «Камп Ноу».

    Главным претендентом на 22-летнего форварда считается «Реал», однако мадридцы планировали заплатить ему не более 50 миллионов при заключении контракта.

    • Договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года.
    • В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +539

      Hoahin 4 минуты назад

      Барса нищая, какие 90 млн))

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      Рейтинг: -237

      СуперПАВ9 22 минуты назад

      Это фейк у барсы нет таких денег

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