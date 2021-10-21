«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала», предложив игроку 90-миллионный подписной бонус

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе интересен «Барселоне», утверждает AS.

По информации источника, в каталонском клубе уверены, что смогут летом 2022 года подписать одного топ-футболиста с высокими финансовыми требованиями.

«Барса» готова выделить 90 миллионов евро на подписной бонус француза, если тот согласится бесплатно перебраться на «Камп Ноу».

Главным претендентом на 22-летнего форварда считается «Реал», однако мадридцы планировали заплатить ему не более 50 миллионов при заключении контракта.