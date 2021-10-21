Миранчук развил самую высокую скорость в этой ЛЧ – 38,6 км/ч

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук установил рекорд этой ЛЧ по максимальной скорости в матче 3-го тура группового этапа с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

26-летний россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Такую же скорость смог развить только полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио.

Помимо Миранчука и Антонио из 38 км/ч в этой Лиге чемпионов выбежали только вингер «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч) и защитник «Атлетико» Марио Эрмосо (38,3 км/ч).