Миранчук развил самую высокую скорость в этой ЛЧ – 38,6 км/ч

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук установил рекорд этой ЛЧ по максимальной скорости в матче 3-го тура группового этапа с «Манчестер Юнайтед» (2:3).
26-летний россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Такую же скорость смог развить только полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио.
Помимо Миранчука и Антонио из 38 км/ч в этой Лиге чемпионов выбежали только вингер «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч) и защитник «Атлетико» Марио Эрмосо (38,3 км/ч).
- Миранчук в матче с «МЮ» вышел на замену на 68-й минуте.
- «Аталанта» идет на 2-м месте в группе ЛЧ.
Источник: сайт УЕФА