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    Миранчук развил самую высокую скорость в этой ЛЧ – 38,6 км/ч

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук установил рекорд этой ЛЧ по максимальной скорости в матче 3-го тура группового этапа с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

    26-летний россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Такую же скорость смог развить только полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио.

    Помимо Миранчука и Антонио из 38 км/ч в этой Лиге чемпионов выбежали только вингер «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч) и защитник «Атлетико» Марио Эрмосо (38,3 км/ч).

    • Миранчук в матче с «МЮ» вышел на замену на 68-й минуте.
    • «Аталанта» идет на 2-м месте в группе ЛЧ.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21823

      bset 10 минут назад

      Спешил посмотреть великолепный гол Роналду

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      Рейтинг: +327

      Землякруглая 14 минут назад

      Гепард ***

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      Рейтинг: +14713

      Garrincha58 17 минут назад

      Сапсан, но уже бывший

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      Рейтинг: +25717

      Боцман59rus 20 минут назад

      _если бы МЮ так слили во времена сэра АФ, то в Манчестере даже неходячие стартанули бы быстрее>)))

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