Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Миранчук развил самую высокую скорость в этой ЛЧ – 38,6 км/ч

21 октября 2021, 17:50
29

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук установил рекорд этой ЛЧ по максимальной скорости в матче 3-го тура группового этапа с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

26-летний россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Такую же скорость смог развить только полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио.

Помимо Миранчука и Антонио из 38 км/ч в этой Лиге чемпионов выбежали только вингер «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч) и защитник «Атлетико» Марио Эрмосо (38,3 км/ч).

  • Миранчук в матче с «МЮ» вышел на замену на 68-й минуте.
  • «Аталанта» идет на 2-м месте в группе ЛЧ.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Аталанта Манчестер Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1634828218
_если бы МЮ так слили во времена сэра АФ, то в Манчестере даже неходячие стартанули бы быстрее>)))
Ответить
DemSerg
1634829589
А толку?
Ответить
OstavteLOKO_V_pokoe
1634832539
Молодец Лёха! Сразу видно, чей воспитанник. Ведь 38,6 км/ч - это практически аналогично участковой скорости доставки грузов на отечественной сети железных дорог!
Ответить
SpartakMoskwa
1634834542
Теперь мне стало ясно почему этот сайт в самой опе в Российском интернете, здесь самые токсичные пользователи, на спорте и чемпионате токсиков меньшее количество чем на бомбардире. Вроде бы тема безобидная а говна вылили на Миранчука до хрена
Ответить
серега кашин
1634842233
миранчук конечно молодец, но от его скорости толку никакого
Ответить
Мася_1989
1634846520
Эммм... Вроде никогда не был скоростным игроком, вот что нормальные тренировки делают.
Ответить
DemSerg
1634857321
Это он падал с банки с такой скоростью?
Ответить
zigbert
1634891303
Что то на его не похоже. Преображаются наши тихоходы.
Ответить
adekvat0726
1634908814
Отдохнул хорошо на лавке и разбежался
Ответить
serglider
1635083867
Разбежался то хорошо, а что толку если мяч был не у него))) С таким же успехом можно констатировать, ах как высоко прыгнул игрок, выполнил тройной тулуп и сел на шпагат)))
Ответить
Главные новости
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
2
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+