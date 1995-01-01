Роналду забил 38-й команде в ЛЧ. Это новый рекорд турнира

При чем тут Месси? Гном только повторил это достижение, а не установил, так что Роналду превзошёл свое же достижение.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил «Аталанте» в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это 38-я команда в истории главного еврокубка, пропустившая гол от португальца.
36-летний футболист установил новый рекорд турнира по данному показателю, превзойдя достижение Лионеля Месси (37).
- «МЮ» обыграл «Аталанту» со счетом 3:2.
- Гол Роналду стал победным для англичан.
- Всего форвард отличился 137 раз в ЛЧ.