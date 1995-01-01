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    Роналду забил 38-й команде в ЛЧ. Это новый рекорд турнира

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил «Аталанте» в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это 38-я команда в истории главного еврокубка, пропустившая гол от португальца.

    36-летний футболист установил новый рекорд турнира по данному показателю, превзойдя достижение Лионеля Месси (37).

    • «МЮ» обыграл «Аталанту» со счетом 3:2.
    • Гол Роналду стал победным для англичан.
    • Всего форвард отличился 137 раз в ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2018

      acor94 3 минуты назад

      При чем тут Месси? Гном только повторил это достижение, а не установил, так что Роналду превзошёл свое же достижение.

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