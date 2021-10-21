Хачатурянц – о матчах РПЛ во время локдауна в Москве: «Ясности пока нет»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц не смог дать конкретный ответ на вопрос о проведении игр чемпионата в Москве в период локдауна.

«Мы уточняем ситуацию, связанную с нововведенными запретами. Ясности пока нет. Нужны разъяснения в целом по постановлению: по зрителям на стадионах и возможности проведения игр», – сказал Хачатурянц.

Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября.

В эти даты должны состояться 13-й и 14-й туры РПЛ.

В Москве планируется проведение 3 матчей.

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