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    Хачатурянц – о матчах РПЛ во время локдауна в Москве: «Ясности пока нет»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц не смог дать конкретный ответ на вопрос о проведении игр чемпионата в Москве в период локдауна.

    «Мы уточняем ситуацию, связанную с нововведенными запретами. Ясности пока нет. Нужны разъяснения в целом по постановлению: по зрителям на стадионах и возможности проведения игр», – сказал Хачатурянц.

    • Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября.
    • В эти даты должны состояться 13-й и 14-й туры РПЛ.
    • В Москве планируется проведение 3 матчей.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    21.10.2021 23:23
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