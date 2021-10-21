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  • Хачатурянц – о матчах РПЛ во время локдауна в Москве: «Ясности пока нет»

Хачатурянц – о матчах РПЛ во время локдауна в Москве: «Ясности пока нет»

21 октября 2021, 23:23
5

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц не смог дать конкретный ответ на вопрос о проведении игр чемпионата в Москве в период локдауна.

«Мы уточняем ситуацию, связанную с нововведенными запретами. Ясности пока нет. Нужны разъяснения в целом по постановлению: по зрителям на стадионах и возможности проведения игр», – сказал Хачатурянц.

  • Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября.
  • В эти даты должны состояться 13-й и 14-й туры РПЛ.
  • В Москве планируется проведение 3 матчей.

«Спартак» – о локдауне в Москве: «На октябрьские матчи разрешен допуск 30% зрителей»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (5)
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вальтер79
1634856295
идиотизм в рпл продолжаеться
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моэм
1634875228
Ну одно то ясно точно ... на игры с фк Сочи будет вынужден приезжать юношеский состав и опять 10 : 1 ....у них в роспортебнадзора есть "РУКА" .
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vladimir-7
1634900445
Может быть прекратить играть в футбол до весны, кому нужен такой футбол без болельщиков, а всю неустойку клубам, возложить на Роспотребнадзор и МЭРа Москвы.
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