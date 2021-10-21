Азмун: «Если Дзюба говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врeт»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о решении своего партнера по команде Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Дзюба отказался от сборной России? Дзюба – очень хороший игрок, он может помочь сборной России. Он реальный капитан, всегда улучшает свои игровые качества.

Вы должны понять Дзюбу, потому что он провeл много матчей за национальную сборную. Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером и они думали вместе над этой ситуацией.

Это решение Артeма. Если он говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врeт, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», – заявил Азмун.