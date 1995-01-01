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    Азмун: «Если Дзюба говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врeт»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о решении своего партнера по команде Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Дзюба отказался от сборной России? Дзюба – очень хороший игрок, он может помочь сборной России. Он реальный капитан, всегда улучшает свои игровые качества.

    Вы должны понять Дзюбу, потому что он провeл много матчей за национальную сборную. Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером и они думали вместе над этой ситуацией.

    Это решение Артeма. Если он говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врeт, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», – заявил Азмун.

    • Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.
    • Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10450

      Cleaner 22 минуты назад

      Нет, ну ОПРЕДЕЛЕННО есть какая то связь Дзюбы и Азмуна!..)

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      Рейтинг: +1022

      DemSerg 40 минут назад

      Он и раньше не особо мог помочь.

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      Рейтинг: +213

      Форвард 79 49 минут назад

      Он не врет! Я как и все остальные вижу какой он деревянный)))

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      Рейтинг: +2592

      R_a_i_n 1 час назад

      Если все говорят, что Зюба - заднеприводный, то это так. Все не врут.

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      Рейтинг: +1496

      Enter2006 > R_a_i_n 25 минут назад

      А заднеприводный Дэдпул-дрочер - это вообще опасно!

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