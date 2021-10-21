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  • Азмун: «Если Дзюба говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врeт»

Азмун: «Если Дзюба говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врeт»

21 октября 2021, 11:28
15

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о решении своего партнера по команде Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Дзюба отказался от сборной России? Дзюба – очень хороший игрок, он может помочь сборной России. Он реальный капитан, всегда улучшает свои игровые качества.

Вы должны понять Дзюбу, потому что он провeл много матчей за национальную сборную. Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером и они думали вместе над этой ситуацией.

Это решение Артeма. Если он говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врeт, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», – заявил Азмун.

  • Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.
  • Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1634805222
Если все говорят, что Зюба - заднеприводный, то это так. Все не врут.
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Форвард 79
1634806211
Он не врет! Я как и все остальные вижу какой он деревянный)))
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DemSerg
1634806743
Он и раньше не особо мог помочь.
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Вомбат
1634811533
Еще раз повторю -- считаю, что все "эксперты" от Кавазашвили до Бышовца, которые катили и катят бочки на Дзюбу за отказ от вызова в сборную, несли и несут сущую пургу. То, что Дзюба забил гол Арсеналу не значит, что он может помочь сборной против Хорватии или мог помочь против Словакии и даже Словении. Вчера все адекватные любители футбола очередной раз увидели как он играет против сильного соперника. В таких играх он может одно -- выиграть верх в центре поля и сбросить своему. Но команда Карпина не играет в накидосы. Сборная выходит из обороны через пас. Ну и на фиг ей нужен Дзюба?
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Garrincha58
1634812296
забудьте про этого Д он уже никому не сможет помочь он просто стал обузой в любой команде но если только в ФНЛ-2 он ещё сможет как то играть или ходить непонятно для чего его выпускает этот тренер или не тренер Зенита
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Fusballer
1634812336
Если Дзюба сказал к маме, значит к маме!
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Дедуктор
1634820003
Грамотно персидский принц гуторит. Но ... Тут надо посмотреть. Причем, в ближайшем матче. Если Дзюба хрюканам сможет уложить в ворота такой же покер, как Дака, то значит - чутка лукавит Артем. А не сможет покер сделать хрюканам, то какие могут быть подозрения? Значит, в натуре, пока не мог помочь сборной. Хрюканам то в ворота любой квал должен легко покер укладывать.
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Hektor 84
1634828090
Подружка шлюпы по другому и не могла сказать)))
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belarus-gomel
1634837185
дзюба задрочился!! поэтому не может помочь сборной!! хотя... кому нужен задрот????
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Томик
1634888955
Дак Дзюба и про кошелёк говорил...
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