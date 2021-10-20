«Спартак» – после поражения от «Лестера»: «Не унывать – все впереди!»

Ответ двуличный. В случае проигрышей прикроют свои жопы этими словами. Всё ещё впереди.
Пресс-служба «Спартака» прокомментировала поражение от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (3:4). «Спартак» по ходу матча вел 2:0.
«Бились до последней секунды. Забили три одной из лучших команд Англии.
Но, к сожалению, сегодня этого не хватило для успеха. Не унывать – всe ещe впереди!» – написал клуб.
- «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
- Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
- Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 октября).
Бились до последней секунды. Забили три одной из лучших команд Англии.Но, к сожалению, сегодня этого не хватило для успеха. Не унывать – всe ещe впереди! pic.twitter.com/1SkVv6kxbt— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
Фанаты «Спартака» в концовке матча с «Лестером» скандировали фамилию Витории