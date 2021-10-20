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  • «Спартак» – после поражения от «Лестера»: «Не унывать – все впереди!»

«Спартак» – после поражения от «Лестера»: «Не унывать – все впереди!»

20 октября 2021, 19:57
10

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала поражение от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (3:4). «Спартак» по ходу матча вел 2:0.

«Бились до последней секунды. Забили три одной из лучших команд Англии.

Но, к сожалению, сегодня этого не хватило для успеха. Не унывать – всe ещe впереди!» – написал клуб.

  • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
  • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 октября).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Фанаты «Спартака» в концовке матча с «Лестером» скандировали фамилию Витории

Источник: твиттер «Спартака»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Лестер
Комментарии (10)
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paracetamol
1634749457
А чё не унывать-то? Если уменья нет и физрук - г-но!
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oyabun
1634750156
А смысл унывать? Каков набор исполнителей в команде таков и уровень футбола, таковы и результаты. Романцев правильно сказал, что Спартак превратился в середняка нашей лиги. Как тогда с таким уровнем конкурировать с европейскими грандами? Пока не будет хороших трансферов, которые реально усилят команду, подобные поражения не стоит воспринимать как нечто экстраординарное.
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Иван Петров 1986
1634750342
А что унывать - то. Наш уровень, выше головы очень редко удается прыгнуть.
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Axe111
1634750580
)))
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Марк Аврелий!
1634752231
В смысле: не все игры проиграны?
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Storm13
1634753646
Ответ двуличный. В случае проигрышей прикроют свои жопы этими словами. Всё ещё впереди.
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JTherry
1634758174
с таким составом только и остается, что - унывать, в еврокубках с такими "бойцами", как Коля и Макси, делать нечего... сколько ни забей, Коля все помножит на ноль, а Макси - пошире ноги раздвинет, чтобы любая "пенка" залетела...
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Plyash
1634761078
Всё же сыграли достойно.Если бы не вопиющие потери позиции,причём все близняшки,когда соперник за спиной вне досягаемости - это,конечно нечто.После первого ляпа выпускать надо было Ещенко,он бы стеной лёг возле штрафной.
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paracetamol
1634768166
Правильно. Впереди 0-5!
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BlackMurder
1634793861
Я буду улыбаться если в домашнем матче у Лестера этот же игрок темнокожий вам так же покер отгрузит либо пентатрик
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