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    «Спартак» – после поражения от «Лестера»: «Не унывать – все впереди!»

    Пресс-служба «Спартака» прокомментировала поражение от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (3:4). «Спартак» по ходу матча вел 2:0.

    «Бились до последней секунды. Забили три одной из лучших команд Англии.

    Но, к сожалению, сегодня этого не хватило для успеха. Не унывать – всe ещe впереди!» – написал клуб.

    • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
    • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
    • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 октября).

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +139

      Storm13 31 минуту назад

      Ответ двуличный. В случае проигрышей прикроют свои жопы этими словами. Всё ещё впереди.

      0
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      Рейтинг: +106

      Марк Аврелий! 55 минут назад

      В смысле: не все игры проиграны?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3255

      Axe111 1 час назад

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10440

      Cleaner 1 час назад

      Поражение от Зенита у Спартака впереди.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2924

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А что унывать - то. Наш уровень, выше головы очень редко удается прыгнуть.

      0
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      Рейтинг: +30104

      oyabun 1 час назад

      А смысл унывать? Каков набор исполнителей в команде таков и уровень футбола, таковы и результаты. Романцев правильно сказал, что Спартак превратился в середняка нашей лиги. Как тогда с таким уровнем конкурировать с европейскими грандами? Пока не будет хороших трансферов, которые реально усилят команду, подобные поражения не стоит воспринимать как нечто экстраординарное.

      3
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      Рейтинг: +13782

      paracetamol 1 час назад

      А чё не унывать-то? Если уменья нет и физрук - г-но!

      1
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      Рейтинг: +3898

      mopecekca > paracetamol 1 час назад

      ну посмотрим скоро на уменье с юве....и на физрука

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