«Спартак» – после поражения от «Лестера»: «Не унывать – все впереди!»

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала поражение от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (3:4). «Спартак» по ходу матча вел 2:0.

«Бились до последней секунды. Забили три одной из лучших команд Англии.

Но, к сожалению, сегодня этого не хватило для успеха. Не унывать – всe ещe впереди!» – написал клуб.

«Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.

Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).

Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 октября).

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