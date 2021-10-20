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  • Forbes: власти Москвы готовят локдаун с 30 октября по 7 ноября. Три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей

Forbes: власти Москвы готовят локдаун с 30 октября по 7 ноября. Три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей

20 октября 2021, 12:02
11

Власти Москвы совместно с правительством РФ планируют ввести в столице локдаун с 30 октября по 7 ноября. Согласно задумке, доступ в общественные места в эти дни будет закрыт даже при предъявлении QR-кода.

Это означает, что три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей. Речь идет о следующих играх.

«Спартак» – «Ростов» (30.10).

«Динамо» – «Краснодар» (6.11).

«Спартак» – «Локомотив» (7.11).

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Динамо Ростов Краснодар
Комментарии (11)
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серега кашин
1634721291
и к чему эта неделя выходных, она совсем не нужна
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Fusballer
1634723777
У властей шизофрения. Ну или непонятные нам цели.
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paracetamol
1634724496
Спердячок в выигрыше. Им победы засчитают из-за неявки соперника.
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Frankfurt Am Main
1634725239
В Италии Голландии Англии Германии аншлаги, народ радуются наслаждаясь футболом и жизнью
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portero
1634727741
Чтобы не было митингов и протестов, имеется тема с ковидом, работяг загоняют в тюрьму медленно и настойчиво по всему миру.
Золотой лярд действует, только вот их потом отфильтруют не раз... надеюсь их сожрут ихние подчиненные, всех до седьмого колена..
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SpartakMoskwa
1634732815
Правильно все делаете, если нужен локдаун вводите. ЗА ПУТИНА ЖИЗНЬ ОТДАМ СВОЮ НИКЧЕМНУЮ
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Plyash
1634734118
Нам солнца не надо - нам Путин подсветит Нам зрелищ не надо - локдаун давай.
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Hektor 84
1634752094
Зато в Европе уже во многих странах полные стадионы! А у нас бардак! Чемпионат проводится под эгидой Роскомнадзора. Конечно какие у нас могут быть частные клубы? У нас футбол за счет бабла пенсионеров и отчислений налогоплательщиков. Конечно народ можно обдирать бесконечно и ничего не делать при этом. Главное побольше напилить.
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