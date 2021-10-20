Forbes: власти Москвы готовят локдаун с 30 октября по 7 ноября. Три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей

Власти Москвы совместно с правительством РФ планируют ввести в столице локдаун с 30 октября по 7 ноября. Согласно задумке, доступ в общественные места в эти дни будет закрыт даже при предъявлении QR-кода.

Это означает, что три матча РПЛ могут быть перенесены или пройти без зрителей. Речь идет о следующих играх.

• «Спартак» – «Ростов» (30.10).

• «Динамо» – «Краснодар» (6.11).

• «Спартак» – «Локомотив» (7.11).