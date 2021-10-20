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  • Руководители Суперлиги внесли изменения в формат турнира: два дивизиона, доступ всем клубам, ФФП

Руководители Суперлиги внесли изменения в формат турнира: два дивизиона, доступ всем клубам, ФФП

20 октября 2021, 09:14

Организаторы европейской Суперлиги в лице «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала» продолжают работать над запуском турнира. Они внесли изменения в первоначальную архитектуру соревнований.

Теперь планируется, что все участники Суперлиги будут разделены на два дивизиона – по 20 команд каждый. Выйти в Суперлигу смогут все европейские команды, то есть турнир не будет закрытым. Также предполагается действие финансового фэйр-плей.

  • Организаторы готовы к тому, что Суперлига будет входить в структуру УЕФА.
  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Associated Press: УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за Суперлиги

Источник: The Sun
Европа
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