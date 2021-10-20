Руководители Суперлиги внесли изменения в формат турнира: два дивизиона, доступ всем клубам, ФФП

Организаторы европейской Суперлиги в лице «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала» продолжают работать над запуском турнира. Они внесли изменения в первоначальную архитектуру соревнований.

Теперь планируется, что все участники Суперлиги будут разделены на два дивизиона – по 20 команд каждый. Выйти в Суперлигу смогут все европейские команды, то есть турнир не будет закрытым. Также предполагается действие финансового фэйр-плей.

Организаторы готовы к тому, что Суперлига будет входить в структуру УЕФА.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Associated Press: УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за Суперлиги