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    Associated Press: УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за Суперлиги

    Инициированное УЕФА дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» приостановлено.

    Как пишет Associated Press, у Союза европейских футбольных ассоциаций больше нет претензий к вышеуказанным клубам из-за создания Суперлиги.

    Ранее УЕФА обвинял «Реал», «Барсу» и «Юве» в нарушении положений нормативных документов организации.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: Associated Press

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