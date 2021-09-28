Associated Press: УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за Суперлиги

Инициированное УЕФА дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» приостановлено.
Как пишет Associated Press, у Союза европейских футбольных ассоциаций больше нет претензий к вышеуказанным клубам из-за создания Суперлиги.
Ранее УЕФА обвинял «Реал», «Барсу» и «Юве» в нарушении положений нормативных документов организации.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя два дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: Associated Press