Associated Press: УЕФА отказался от претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» из-за Суперлиги

Инициированное УЕФА дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» приостановлено.

Как пишет Associated Press, у Союза европейских футбольных ассоциаций больше нет претензий к вышеуказанным клубам из-за создания Суперлиги.

Ранее УЕФА обвинял «Реал», «Барсу» и «Юве» в нарушении положений нормативных документов организации.