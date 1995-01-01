Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Лига Европы. «Спартак» впервые встретится с «Лестером»

    «Спартак» в третьем туре группового этапа Лиги Европы встретится с «Лестером». Между собой команды никогда ранее не играли.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.

    • В отличие от «Спартака», «Лестер» в текущем сезоне Лиги Европы не побеждал.
    • В минувшие выходные «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).
    • В тот же день «Лестер» в матче АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1460

      Enter2006 55 минут назад

      Спартак, раскатайте их, буду смотреть этот матч!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12506

      ilichkadr > Enter2006 15 минут назад

      Однозначно. Главное, чтобы все не побежали забивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      svetekanet 1 час назад

      Как болельщик ЦСКА пожелаю Спартаку удачи. В той клоаке, в которой мы оказались, надо болеть за все российские клубы в еврокубках, вне зависимости от клубных пристрастий.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Enter2006 > svetekanet 55 минут назад

      Поддерживаю на 100%

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +613

      OOOVVV. > svetekanet 53 минуты назад

      Я тоже конь и присоединяюсь.++++

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4461

      rash1959 > svetekanet 23 минуты назад

      Поддержу в европейской схватке любой клуб, ... кроме одного, какой, ну такой голубоватый, ну вы догадываетесь сами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7999

      Fusballer 1 час назад

      Эх, хороший матч по вывеске. Жду хорошей игры и результата для нас)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1119

      Блямба 1 час назад

      Ну,удивите..
      Как с Арсеналом в 2000 или с Ливером в 92-м..(но, не в 2001))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Тимур А 1 час назад

      Удачи у успеха российскому клубу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30071

      oyabun 1 час назад

      Конечно и по уровню игры и по составу Спартак сейчас не может считаться серьезным соперником Лестеру. Но это теоретически. В победу над Наполи тоже никто не верил. Но смогли ведь! Так что если поверят в себя, то и сегодня смогут. По крайней мере, лично я в это верю и очень надеюсь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8091

      Alekxei Z. 1 час назад

      Будет очень трудно.
      Дело даже не в Лестере , а в том что большинство игроков Спартака выглядят очень плохо. Нужна чистка состава !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2349

      FRZZ 1 час назад

      Боюсь, что счет будет крупным, уровни и скорости разные.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7999

      Fusballer > FRZZ 1 час назад

      Ну, не скажи. У Лестера шансы есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1334

      Alex Y 1 час назад

      Рановато играют(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14676

      Garrincha58 1 час назад

      вот у Спартака шансов больше чем у Зенита потому что англичане не очень то любят рвать жилы в ЛЕ так что там как попрёт главное первым не пропустить не расклеиться надо выигрывать и тогда шансы выйти в плей-офф будут хорошими

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90410
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67880
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru