Лига Европы. «Спартак» впервые встретится с «Лестером»

«Спартак» в третьем туре группового этапа Лиги Европы встретится с «Лестером». Между собой команды никогда ранее не играли.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.

В отличие от «Спартака», «Лестер» в текущем сезоне Лиги Европы не побеждал.

В минувшие выходные «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).

В тот же день «Лестер» в матче АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2).

Соболев, Ларссон и Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Лестером». Промес и Варди – в запасе