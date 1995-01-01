Лига Европы. «Спартак» впервые встретится с «Лестером»

«Спартак» в третьем туре группового этапа Лиги Европы встретится с «Лестером». Между собой команды никогда ранее не играли.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.