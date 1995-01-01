Лига Европы. «Спартак» впервые встретится с «Лестером»

Спартак, раскатайте их, буду смотреть этот матч!
«Спартак» в третьем туре группового этапа Лиги Европы встретится с «Лестером». Между собой команды никогда ранее не играли.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.
- В отличие от «Спартака», «Лестер» в текущем сезоне Лиги Европы не побеждал.
- В минувшие выходные «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).
- В тот же день «Лестер» в матче АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2).