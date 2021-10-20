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Лига Европы. «Спартак» впервые встретится с «Лестером»

20 октября 2021, 17:05
42

«Спартак» в третьем туре группового этапа Лиги Европы встретится с «Лестером». Между собой команды никогда ранее не играли.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.

  • В отличие от «Спартака», «Лестер» в текущем сезоне Лиги Европы не побеждал.
  • В минувшие выходные «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).
  • В тот же день «Лестер» в матче АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2).

Соболев, Ларссон и Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Лестером». Промес и Варди – в запасе

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Лестер
Комментарии (42)
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paracetamol
1634709866
Лестер это тебе не Дырнамо, свинки!
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Dr.Metal
1634710059
Спартак впервые проиграет Лестеру
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oyabun
1634712166
Конечно и по уровню игры и по составу Спартак сейчас не может считаться серьезным соперником Лестеру. Но это теоретически. В победу над Наполи тоже никто не верил. Но смогли ведь! Так что если поверят в себя, то и сегодня смогут. По крайней мере, лично я в это верю и очень надеюсь.
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Тимур А
1634712380
Удачи у успеха российскому клубу.
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Блямба
1634712738
Ну,удивите.. Как с Арсеналом в 2000 или с Ливером в 92-м..(но, не в 2001))
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Fusballer
1634712789
Эх, хороший матч по вывеске. Жду хорошей игры и результата для нас)))
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svetekanet
1634713000
Как болельщик ЦСКА пожелаю Спартаку удачи. В той клоаке, в которой мы оказались, надо болеть за все российские клубы в еврокубках, вне зависимости от клубных пристрастий.
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Enter2006
1634713566
Спартак, раскатайте их, буду смотреть этот матч!
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haxxproxx
1634718598
Ливерпуль 7 закатил, надеюсь Лестер пойдёт на рекорд)))))))
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ab15488
1634740232
Основная проблема наших команд, что они в европе всегда играют "от соперника". А опыта игры с соперниками такого уровня просто нет, отсюда и неважные результаты. Спартаку нужно, как ни парадоксально, взять пример с сегодняшних Крылышек. Команда поднявшись из ФНЛ не изменяет себе ни с кем и даже Зенит имел с ними крупные проблемы. У Спартака вполне приличная линия атаки, вполне способная доставить проблем Лестеру, а если будут атаковать, то и защитникам будет попроще
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