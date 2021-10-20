Соболев, Ларссон и Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Лестером». Промес и Варди – в запасе

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Лестера» на матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Игнатов, Мельников, Ломовицкий, Кутепов, Промес.
«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Сеюнджу, Эванс, Амарти, Томас, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Дака, Ихеаначо.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи
- Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 17:30 по Москве.
- Между собой команды ранее не играли.
Источник: сайт УЕФА