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  • Соболев, Ларссон и Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Лестером». Промес и Варди – в запасе

Соболев, Ларссон и Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Лестером». Промес и Варди – в запасе

20 октября 2021, 16:23
13

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Лестера» на матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Игнатов, Мельников, Ломовицкий, Кутепов, Промес.

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Сеюнджу, Эванс, Амарти, Томас, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Дака, Ихеаначо.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи
  • Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 17:30 по Москве.
  • Между собой команды ранее не играли.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Спартак Лестер
Комментарии (13)
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lordmrv
1634737366
По названию статьи похоже, что Варди за Спартак играет)))
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Томик
1634737473
Малолетний засранец таки сломал Коуфрие, судя по всему.
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zra78
1634738387
Удачи Спартак!!! Повтори как с Наполи...
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kif123kif
1634741201
Пусть победит СПАРТАК - гимн. https://rum.muzikavsem.org/mp3/1488352185-igor-kovalev-gimn-fk-spartak
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житель СПб
1634748091
Так сформулировали, как будто Варди за Спартак выйдет...
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