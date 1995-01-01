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    Соболев, Ларссон и Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Лестером». Промес и Варди – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Лестера» на матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Игнатов, Мельников, Ломовицкий, Кутепов, Промес.

    «Лестер»: Шмейхель, Перейра, Сеюнджу, Эванс, Амарти, Томас, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Дака, Ихеаначо.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи
    • Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 17:30 по Москве.
    • Между собой команды ранее не играли.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии14
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      Рейтинг: +13

      kif123kif 3 минуты назад

      Пусть победит СПАРТАК - гимн. https://rum.muzikavsem.org/mp3/1488352185-igor-kovalev-gimn-fk-spartak

      0
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      Рейтинг: +32228

      zra78 50 минут назад

      Удачи Спартак!!! Повтори как с Наполи...

      1
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      Рейтинг: +6241

      Томик 1 час назад

      Малолетний засранец таки сломал Коуфрие, судя по всему.

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      Рейтинг: +2634

      lordmrv > Томик 59 минут назад

      Пляяяяя, а я то думаю, кого не хватает. Спасибо за напоминание.

      1
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      Рейтинг: +8758

      playsh > Томик 56 минут назад

      Рассказов справится.А вот Игнатова и Промеса хотелось бы видеть на поле со старта.Ладно,им там виднее.Удачи Вам ребятки,удачи,экипаж.

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      Рейтинг: +2235

      Челнинец > Томик 53 минуты назад

      не сломали его, перебор желтых!

      1
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      Рейтинг: +13788

      Persona_non_Grata > playsh 51 минуту назад

      Промес после травмы - не стоит выпускать со старта , а там как пойдет .

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      Рейтинг: +307

      Землякруглая > Томик 49 минут назад

      Всё проще. Его в игре с наполи удалили...

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      Рейтинг: +6241

      Томик > Землякруглая 45 минут назад

      Да, это поточнее будет, чем про "перебор" написали. Я что-то и забыл, что это в прошлом матче было. Зато хорошо помню Сережу Карасева и прыгающего в ноги мальчугана динамовского.

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      Рейтинг: +1086

      GreyDM > Томик 44 минуты назад

      Банальная дисква...

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      Рейтинг: +6241

      Томик > GreyDM 43 минуты назад

      Всё равно "малолетний засранец". Вы его там извиняться научите хотя бы.

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      Рейтинг: +1086

      GreyDM > Томик 40 минут назад

      С себя начните, Соболь тоже не горел желанием перед Евгеньевым извиняться, когда чуть башку ему не снёс.

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      Рейтинг: +2634

      lordmrv 1 час назад

      По названию статьи похоже, что Варди за Спартак играет)))

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      Рейтинг: +715

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Удачи братишки.Удачи КБ.

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