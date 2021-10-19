Витория – об ошибках Максименко: «У каждого бывает и хорошее, и плохое

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ошибки вратаря Александра Максименко в матче с «Динамо» (2:2).

«У Максименко были ошибки в матче с «Динамо», но стоит понимать, что это сложный соперник. У каждого бывает и хорошее, и плохое.

Все наши голкиперы работают, с ними всегда можно поговорить. Мы можем поговорить с каждым, это не значит, что кто-то совершил ошибку или кто-то молодец. Нам необходимо поддерживать командный дух», – сказал Витория.

«Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.

Начало матча – в 17:30 мск.

Витория: «Думаю, «Спартак» победит «Лестер». У меня хорошее предчувствие»