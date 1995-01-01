Витория – об ошибках Максименко: «У каждого бывает и хорошее, и плохое

полагаю, хряки все, как один, подписаны на определённый канал на ютубе (фабрика футбола), где буквально позавчера главхряк убеждал аудиторию, какое максименка днище. даже вынужден с ним согласиться)
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ошибки вратаря Александра Максименко в матче с «Динамо» (2:2).
«У Максименко были ошибки в матче с «Динамо», но стоит понимать, что это сложный соперник. У каждого бывает и хорошее, и плохое.
Все наши голкиперы работают, с ними всегда можно поговорить. Мы можем поговорить с каждым, это не значит, что кто-то совершил ошибку или кто-то молодец. Нам необходимо поддерживать командный дух», – сказал Витория.
- «Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.
- Начало матча – в 17:30 мск.
Витория: «Думаю, «Спартак» победит «Лестер». У меня хорошее предчувствие»