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    Витория – об ошибках Максименко: «У каждого бывает и хорошее, и плохое

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ошибки вратаря Александра Максименко в матче с «Динамо» (2:2).

    «У Максименко были ошибки в матче с «Динамо», но стоит понимать, что это сложный соперник. У каждого бывает и хорошее, и плохое.

    Все наши голкиперы работают, с ними всегда можно поговорить. Мы можем поговорить с каждым, это не значит, что кто-то совершил ошибку или кто-то молодец. Нам необходимо поддерживать командный дух», – сказал Витория.

    • «Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.
    • Начало матча – в 17:30 мск.

    Витория: «Думаю, «Спартак» победит «Лестер». У меня хорошее предчувствие»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2752

      tarasofka 35 минут назад

      полагаю, хряки все, как один, подписаны на определённый канал на ютубе (фабрика футбола), где буквально позавчера главхряк убеждал аудиторию, какое максименка днище. даже вынужден с ним согласиться)

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      Рейтинг: +1351

      22 raza chemp > tarasofka 4 минуты назад

      А ты видно подписан на рашен футбал, где барадач вылизывает по поводу и без голубую банду

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      Рейтинг: +2752

      tarasofka > 22 raza chemp 3 минуты назад

      нет, не подписан, и даже не знаю, о чём речь. будь добр - скинь ссылку.

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